Fotis Katsikaris reconoció en rueda de prensa lo que pasó en el Palau Blaugrana e inquirió de nuevo en la superioridad física del rival, un Barça que logró sacarles del partido, de su juego y de su habilidad anotadora. "No salimos con mucha agresividad en el primer cuarto. Estábamos con dudas, sobre todo en ataque. Nos hicieron mucho daño en la pintura, no solo en el primer cuarto, en todo el partido. Nos sacaron 10 puntos de rebote ofensivo", recalcó el entrenador heleno, que se rendía a los culés: "Era muy difícil, su defensa, la manera de defender, es tan fuerte, tan física, con las manos y el cuerpo, tan físico como equipo y colectivo. Nos sacaron de nuestro sistemas, de nuestra fluidez, de nuestro juego".

Especialmente cabizbajo Katsikaris, que tras el partido y en caliente veía poco aprovechable del encuentro de sus jugadores: "A partir de ahí competimos hasta el tercer cuarto. En el último su defensa fue muy asfixiante. Nos quedamos sin gasolina. Era muy difícil de responder. Cometimos pérdidas con las que ellos metieron puntos en contraataque. Fue un tortazo muy bueno contra el mejor equipo de Europa ahora mismo. Pocas cosas se puede aprender de este partido. Hay pocas cosas que aprender de este partido".

"En baloncesto puede pasar esto. No creo que la diferencia sea tan abismal. Hemos metido solo cuatro puntos", respondía Katsikaris sobre el último cuarto de Unicaja en el Palau: "En ataque no somos un equipo tan pobre. En el último cuarto, ellos con las rotaciones que tienen, apretando... no teníamos espacios. Hemos competido tres cuartos. No hemos jugado bien, pero hemos estado en el partido jugando mal. Hay que seguir. Era muy complicado. Tiene que salir un partido casi perfecto para poder competir hasta el los últimos instantes".