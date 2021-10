Katsikaris: "Darío ha entrenado mucho mejor los dos últimos días, creo que va a estar"

Fotis Katsikaris compareció en la víspera del partido ante el UCAM Murcia, en el que este sábado el Unicaja debe darlo todo para conseguir una victoria y evitar el 1-3 en el casillero. El técnico griego espera que su equipo dé un paso adelante y probablemente viaje con 14 jugadores a la capital pimentonera por los problemas físicos que tienen Darío Brizuela, mejorado, y Francis Alonso.

"No está claro que todos estén disponibles para mañana. Esperamos que sí, queda un día y esperemos que puedan jugar. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su línea. Carlos ha sido la primera semana que puede entrenar con su ritmo, está a un 70-80% del nivel que él quiere y nosotros creemos que debe estar, pero es súper positivo que después de tanto tiempo esté así. Estoy contento con su trabajo, con su experiencia y calidad ha entrenado muy bien, pero quiero que coja su forma 100% para que él esté tranquilo, como debe estar, a tope física y anímicamente. Tenemos un problema con Francis, no ha entrenado en toda la semana y a ver si puede estar disponible. Darío ha entrenado los dos últimos días, está mejor, mucho mejor. Tiene molestias, pero está bien y creo que va a estar. Tengo que esperar, a ver cómo acabamos el entreno, igual viajamos los 14 jugadores a Murcia y tomamos la decisión en el último momento", decía Fotis Katsikaris, que celebra que el vasco esté disponible tres semanas después.

"Sito es un magnífico entrenador, hace un gran trabajo", piropeaba Katsikaris al técnico rival: "El UCAM tiene identidad, tiene garra, compite 40 minutos, el mejor equipo de rebote ofensivo, mucha energía y físico, tiene sus roles definidos con jugadores con capacidad anotadora. Ganó en Valencia, compitió mucho con Barcelona en la primera jornada. Tenemos que jugar el mismo nivel de físico de ellos, mentalmente debemos aprender de nuestros primeros tres partidos, especialmente en los dos últimos, los errores que debemos evitar para ganar el partido. Vamos a competir a tope, tenemos que ganar, es una cancha difícil, un equipo duro, pero hemos trabajado bien, estamos en buen camino, pese a que la derrota del otro día nos dolió mucho. Va a ser complicado, el Murcia va a tener opciones de entrar en play off. Tiene talento, profundidad y un gran entrenador".

"Era un partido que no era amistoso. Fue un partido duro, los dos equipos estábamos aún muy pronto pero hay cosas que nos pueden servir para trabajar en ellos", decía Katsikaris sobre el precedente de la pretemporada en el Costa del Sol, al tiempo que señalaba factores claves en el partido: "Trabajamos tres cosas fundamentales. La transición, el balance defensivo. El rebote ofensivo debemos hacer un esfuerzo los cinco en las pista. Son muy capacitados, con su físico y su deseo. Y lo tercero, los balones divididos. Hay una estadística no oficial, pero todos los equipos debemos cuidar, los balones divididos, de luchar, que deben ser nuestros. Hemos trabajado cosas tácticas de sus jugadores, pero son fundamentales esas tres cosas, menos puntos de contraataques, que no perdemos balones. Somos el peor equipo tras pérdidas de la Liga y no somos un equipo que tenga que dar ese dato. Lo hemos hablado toda la semana y tenemos que mejorarlo. Tenemos que cuidar mucho el balón, jugador más equilibrado. Tenemos unos objetivos para toda la temporada".