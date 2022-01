Katsikaris: "El grupo es muy peligroso"

Fotis Katsikaris compareció en la sala de prensa del Martín Carpena en la víspera del estreno en el Round of 16 de la Basketball Champions League ante el Cluj-Napoca rumano. Escaso nombre, pero más peligroso de lo que parece, un equipo mezcla de balcánicos y americanos que sorprendió ganando su grupo entrando desde la fase previa.

El último partido del Unicaja fue el pasado 9 de enero ante el Valencia, después empezó la cascada de positivos. Aún queda un jugador que sigue dando, aunque está asintomático en casa. "Han sido dos semanas muy complicadas por toda esa incertidumbre de las pruebas y los resultados, no podemos trabajar como grupo. Tenemos la lesión de Tim Abromaitis también, hemos intentado no perder físico, con ejercicios más con el balón para los que podían trabajar, pero no táctico. Entrenamos el lunes un poco más colectivo y hoy y ya está. A ver entre lunes y martes qué podemos hacer", resumía Katsikaris sobre esta etapa sin partidos.

"Las expectativas son altas", respondía Katsikaris sobre qué esperaba en esta fase de la BCL y qué hay que tapar del Cluj: "Empezamos el segundo grupo. El Cluj es un equipo que ha sorprendido a mucha gente, ha entrado en la clasificatoria en agosto y es un equipo muy bueno por la manera que juega, como ha demostrado ganando su grupo. Es un equipo rumano y con un entrenador rumano, pero los jugadores locales tienen muy poco impacto. Tiene una rotación de ocho jugadores. Tienen a Patrick Richard, que jugó en la Penya, a Bircevic, que también estuvo en ACB y a Brown, que el año pasado estaba en el Metropolitans. Tiene jugadores en cada posición muy peligrosos, con un perfil anotador, mucha energía y el primer objetivo contra ellos es que jueguen a media pista. Meten mucho a campo abierto, el 30-35% vienen de contraataque y transición, con un juego muy dinámico. Lo primero es limitar los puntos en contraataque. Stipanovic es su jugador clave, da equilibrio, es fuerte cerca del aro y tiene muchos fundamentos. Es casi el base, juega mucho mano a mano, con pase extra. Richard y Brown son también jugadores claves, dan el equilibrio en ataque de anotación, 1x1. Tenemos que sufrir mucho para ganar el primer partido".

Acerca del cambio rápido del calendario la semana pasada, Katsikaris decía que "no quiero decir Cluj es mejor equipo que Oostende, pero creo que sería mejor, en nuestra situación actual, jugar contra Oostende. Pero fue un cambio de calendario y ya está. Cada partido es muy importante, cada punto es importante en esta fase porque nuestro objetivo es estar entre los dos primeros y si se puede primero para tener en los play off factor cancha Es un grupo muy peligroso. Cluj sólo ha tenido una derrota. Jerusalem, que creo que pasarán ellos ante el Prometey, es muy peligroso por la manera que juega. Oostende es un rival muy serio, muy sólido, con un entrenador de muchos años y una manera de jugar muy clara. Vienen cosas muy complicadas, vamos a jugar muchos partidos y hay que hacerlo muy bien".

Acerca de cómo está el equipo mentalmente, Katsikaris decía que "es difícil mantener la concentración, le hemos apretado mucho al grupo. Estamos como estamos y con la situación que hemos pasado es importante centrarse en el juego, en las cosas que estamos haciendo, mejorar en las bastantes cosas que debemos mejorar. La mentalidad debe ser dura, cualquier problema que podamos tener hay que olvidarlo, hay que sacar carácter para levantar el partido".