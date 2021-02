Para Katsikaris no hay parón: sigue el trabajo con siete canteranos

Hasta el 27 de febrero, sábado, no juega el Unicaja un partido de nuevo. Será en el Carpena ante el Movistar Estudiantes. Hay parón por los partidos de ventanas FIBA de selecciones y medio equipo está disperso por Europa. Waczynski, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Francis Alonso y Rubén Guerrero coinciden en Gwlice (Polonia). Bouteille va a Podgorica (Montenegro) con Francia y Gerun, aún jugador cajista, está en Kiev con Ucrania para jugar partidos. A última hora también ha sido convocado Deon Thompson con Costa de Marfil para los partidos de clasificación para el AfroBasket, que se celebrarán en Yaoundé (Camerún). A ellos se unen los lesionados Carlos Suárez, Gal Mekel y Dragan Milosavljevic.

Así que sólo tiene a cuatro jugadores del primer equipo a sus órdenes Fotis Katsikaris: Alberto Díaz, Tim Abromaitis y Yannick Nzosa. Eso no quiere decir que se baje el pistón y que sea una semana de sosiego. En las anteriores ventanas, con Luis Casimiro, el trabajo se centraba entonces de forma individualizada en los jugadores que se quedaban, en vertiente física y técnica, pero el trabajo grupal remitía. El técnico griego considera que hay que seguir apretando a buen nivel y que no hay tiempo que perder, aunque los efectivos sean mínimos.

Y la manera de seguir con rutina de trabajo en grupo ha sido reclutar a siete canteranos para seguir con un buen nivel de trabajo en esta semana larga de selecciones. El trabajo continuará igual hasta el viernes, antes de un fin de semana de descanso. Pablo Sánchez ya está en dinámica de primer equipo desde hace un par de temporada, este año compartiendo partidos con el CB Marbella. Con él, Ismael Tamba y Jeffry Godspower, que también están teniendo minutos en LEB Plata con el equipo marbellí a las órdenes de Rafa Piña. Ambos son internacionales con España en categorías inferiores, medallistas en categoría sub 18 y sub 16. Tamba más interior y Godspower oscilando entre los puestos de tres y cuatro, están teniendo sus 10-15 minutos por partido en la tercera categoría del baloncesto nacional.

Además, cuatro jugadores del equipo junior. El base Rafa Santos, que ya debutó de la mano de Casimiro esta temporada en un partido de Eurocup, con canasta incluida y convirtiéndose en el segundo jugador más joven en vestir la camiseta en partido oficial, tras Pablo Sánchez. Natural de Córdoba, impulsado por Jesús Lázaro, es un jugador en el que hay mucha fe en Los Guindos. Es un talentoso director de juego zurdo que pasó una fractura en una mano que le hizo llegar muy justo al Adidas Next Generation de Valencia. Cordobés, como su hermano Ismael, es también Pablo Tamba, desde cadetes en el club y campeón de Europa sub 16 en 2019 con la selección española. Es un escolta-alero de 1.98 metros y de grandes condiciones físicas y atléticas. Otro jugador que ya trabajó con el primer equipo es Pierre Sene, que realizó casi toda la pretemporada a las órdenes de Casimiro. El senegalés, que fue subcampeón de África sub 18 con su selección, es un fino alero que fue el máximo anotador este fin de semana en la victoria del Unicaja de Liga EBA ante el líder del grupo, el Ecoculture Almería, con 21 puntos.

El último jugador en trabajar con Katsikaris es Daniil Shelist, pívot que llegó la temporada pasada procedente del CB El Palo a la cantera. Fornido y de 2.02 metros, causó una grata impresión en el Adidas Next Generation, en el que el Unicaja acabó en el cuarto lugar. Los Guindos también está para estas coyunturas, justo cuando dos canteranos, Alonso y Guerrero, están con la selección española en Polonia. No fue convocado Alberto Díaz. Tras una conversación informal entre los servicios médicos de la selección y los del Unicaja, se decidió que desde la FEB que el canterano, en su proceso de alcanzar un estado de forma óptimo tras su lesión muscular, no fuera citado, pese a que el deseo del malagueño era acudir a las órdenes de Sergio Scariolo para el doble partido ante Polonia e Israel. Así lo mostró compitiendo al más alto nivel en los cuartos de final de la Copa.

Con este trabajo, Katsikaris no sólo mantiene activos a los tres jugadores del primer equipo para tener 10 efectivos. También puede conocer de primera mano e in situ cómo son los canteranos más cercanos a optar al salto, por edad, al primer equipo. En la época de Casimiro hubo casi una decena de debuts de jugadores de la casa. Y la idea del club es que Los Guindos siga siendo un sustento para el primer equipo.