Katsikaris: "Hay unas cosas que tienen que entrar en el cuerpo de los jugadores"

Fotis Katsikaris valoró el triunfo del Unicaja ante el Urbas Fuenlabrada con un tono optimista. El técnico griego cree que las dos semanas de parón van a venir bien al equipo para trabajar los que se quedan y para ganar confianza los que van con la selección.

"Ellos salieron muy bien defensivamente, negando el primer pase. Usamos demasiado el bote para su beneficio. Han metido 15 puntos en transición, algo en lo que son muy peligrosos. Reaccionamos tarde, con mala comunicación. Estuvimos bien en el rebote, fuimos agresivos, mejoramos, corrimos en la segunda parte y hemos cambiado la dinámica del partido, no nos favorecía la que había. Nos hemos equivocado al final, muchos errores, debería haber sido más amplio el marcador, cada punto vale oro para la clasificación, lo hablamos cada día. Vienen dos semanas de descanso, el grupo de la selección y los que se quedan, queremos trabajar para que el equipo sea más sólido y que mostremos el baloncesto que queremos", empezaba el técnico griego.

Fue cuestionado por la mejoría de Yannick Nzosa. "Sí, está cerca de lo que mostró el año pasado. Lo pude poner al final, pero preferí la experiencia de Mike. Cometió pocos errores, dio rebotes, intimidación... Vamos a aprovechar estas dos semanas para trabajar con él, que no pudimos hacerlo en verano porque estaba lesionado. Cuando volvamos a jugar espero que estemos mejor", respondía Katsikaris.

Esa solidez que en cada comparecencia pide Katsikaris no acaba de llegar. "A todos los equipos pasa, no puedes tener 40 minutos de línea recta, porque los equipos rivales se te anticipan. Pero otra vez cometimos muchas pérdidas, nos perjudican mucho como equipo. Existen, te resbalas, tres segundos, faltas en ataque... Pero hay que cuidar mejor el balón con el talento que tenemos, no nos podemos permitir el lujo de perder tantos. Sacamos una ventaja en el marcador, 10 arriba, e igual podemos especular una posesión, un rebote... Hay unas cosas que tienen que entrar en el cuerpo de los jugadores. Si no jugamos al límite va a ser difícil ganar partidos. Cada uno debe estar al 100%. Vamos a ser un equipo mejor en ataque si lo hacemos, controlamos el juego con la defensa. Podemos jugar un buen baloncesto, con eficacia. Es un reto que tengo para que todo el mundo entre en esa dinámica. No es mala disciplina, sino cuestión de mentalidad", explicaba el griego, que no se pronuncia sobre cambios en la plantilla: "Te voy a responder lo mismo, no tengo nada nuevo que decir. No hay nada que comentar".

Fue cuestionado por varios nombres propios más, por ejemplo por el alto minutaje de Cole pese a que no está bien. "El tema de los bloqueos por detrás es táctico. Nos ha castigado Emegano, que no suele meter. El tema de las minutadas, Cole con la calidad que tiene que puede levantar el partido, como ha hecho en el tercer cuarto. Los dos partidos últimos no estuvo bien, pero siempre estás esperando que un jugador de su calidad cambie un partido con dos acciones. Hay minutos con Alberto que han sido el mejor momento del equipo", decía Katsikaris sobre el americano, al tiempo que era cuestionado por Carlos Suárez, inédito otra vez: "Sí, lo vamos a recuperar, estoy seguro. Tiene una mentalidad fantástica, trabaja duro. Quiero ser honesto, espero tenerlo al 100%. Es cuestión de tiempo".

"Es el más sólido en la plantilla, no recuerdo un mal partido de él esta temporada. Estoy muy contento, no sólo por el ataque, se pone en el rebote, defiende, pone el cuerpo... Es una versión de Tim muy buena, la consistencia que tiene nuestro juego es mucho gracias a él", elogiaba Katsikaris a Abromaitis, antes de valorar qué espera de este parón: "Las últimas veces me salieron muy bien. Para empezar, con los chcios que se van con la selección, como Jony, que le va ayudar, necesita soltarse, respirar, soltar toda la ansiedad y los nervios de que no le sale todo como quiere. La gente aquí hay que cuidarla, algún tratamiento, y trabajar. Hay que mejorar de conceptos, individualmente como con Yannick, tenemos un plan de trabajo bueno que va a ayudar al equipo".