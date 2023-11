Kendrick Perry, una esperada promesa si el Unicaja gana un título

Kendrick Perry protagonizó un divertido reportaje para la web de la ACB jugando a los bolos. El carismático base del Unicaja comparte momentos distendidos con otros más emotivos, como la despedida de su madre en verano cuando regresa a Europa. Contó algunos detalles desconocido de su biografía y también hizo una apuesta si el club gana un título.

"Cuando estaba en el instituto tenía clases de español, incluía un programa en el que un grupo de estudiantes venía a España 10 días para estudiar y parecía una gran oportunidad, pero tenías obligaciones con el baloncesto y no pude encontrar el momento para hacerlo. Recuerdo que en ese instante pensé que igual era la única oportunidad que tenía en mi vida para conocer Europa. Crecí con esa mentalidad americana", decía el base con pasaporte montenegrino, que decía que "sentí que cerraba el círculo. Vale, he tenido que esperar y sacrificar mucho, pero siento que se me ha recompensado".

"Una cosa que siempre había querido hacer es ser capaz de compartir, no sólo mi historia jugando en el extranjero, sino también la de otros tíos con los que había jugado o con los que me había enfrentado. Tener conversaciones reales", señala sobre los vídeos que graba por YouTube: "Cuando estás lejos de casa 9 o 10 meses por año, cada año durante 8, 9, 10 temporadas, a veces te sientes perdido, por lo que mi objetivo es que ellos se sientan escuchados y que sus historias se conozcan porque creo que es algo que la gente debe y necesita escuchar".

"Sin salud mental todo acaba cayendo por su propio peso", reclama Kendrick Perry sobre un aspecto que habitualmente se ha descuidado en el deporte: "Creo que no es algo sólo importante para los atletas, sino para cualquier persona en cualquier ámbito. Todos tenemos días en los que nos sentimos demasiado pesados y sentimos que el mundo se nos echa encima. Es importante contar con los recursos adecuados, ya sea hablar con un familiar o con un psicólogo. Creo que todo el mundo debería tener algún tipo de recurso para poderse sentir a salvo, visible y escuchado".

"No voy a engañar, el tema de mi estilo de ropa es 100% cosa de mi mujer. Ella es algo así como mi estilista. Le traigo mis ideas y ella opina: "No creo que esto... Mejor lo otro". Es un trabajo en equipo, no sólo mío", bromea cuando se le cuestiona por sus modelos de ropa, a veces atrevidos.

Y por último, se le cuestiona por una promesa si se gana la Copa del Rey, al estilo Osetkowski. "¿Una fiesta 2.0? Si ganamos la Copa del Rey o cualquier título me cortaré un poco el pelo. No todo, ya os lo digo, pero me cortaré un poco el pelo y ¿quién sabe? Quizá tenemos fiesta 2.0 también...", cierra Perry, que es un hombre de palabra...