Kilómetro cero

Caras soñolientas pero con sonrisas. Abrazos, reencuentros, nuevas relaciones. El ritual del inicio de temporada se repetía en la cafetería del Hospital Quirón, donde coincidían por primera vez juntos los componentes de la plantilla del Unicaja 2018/19. Se sumará hoy Brian Roberts, con permiso para dilatar unos días su regreso por asuntos familiares. Los jugadores pasaron pruebas analíticas y cardiológicas en el Quirón y después se bifurcaron entre el Carpena, donde tocaban tests y mediciones, y Carranque, donde aguardaba una temida prueba de esfuerzo.

Como siempre en los primeros días, buenos propósitos para una temporada que tiene un cambio esencial, un nuevo jefe en el banquillo. Los cinco años y el récord de partidos al frente del Unicaja de Joan Plaza dejan paso a Luis Casimiro, que no parte con el contador a cero por sus nueve partidos en la temporada 2011/12, pero casi. Ahí quedaron unos puntos suspensivos que ahora se retoman.

Mantener el núcleo es un plus positivo para comenzar bien, cuesta hacerlo cada año

Por la figura de Casimiro se cuestionaba a varios jugadores cajistas. Tiene el honor el técnico manchego de haber hecho debutar en ACB a Alberto Díaz y Jaime Fernández. "Cada año es diferente, pero sabemos varios jugadores el estilo de Luis, cómo debemos adaptarnos para ayudar a los nuevos. Hay una buena expectativa, un grupo muy humano y con ganas de mejorar. Es un poco pronto para poner las expectativas pero creo que tenemos una idea de competir e ir a por todas", decía el base malagueño.

En la misma línea apuntaba Jaime Fernández. "Luis promueve un juego alegre, tenemos jugadores para anotar pero también podemos ser muy defensivos. Tener un juego anotador sin dejar jugar cómodos a los rivales. Luis es exigente, pero es un entrenador normal y gran persona. Creo que va a ser un gran año", decía el madrileño, que por segundo verano consecutivo cambia de club: "Llevaba mucho tiempo en Estudiantes y no había cambiado. En Andorra me vino bien y en Málaga todo muy bien, me siento como en casa, desde el primer día ya tuve piso. Conozco a jugadores como Suárez, Dani Díez, Alberto... Me ha sido fácil el cambio y tengo muchas ganas de empezar".

"A medida que pasan los años estoy muy contento en Málaga, estoy muy a gusto y ojalá tenga un rol más importante. Pero para eso tengo que ganarme la confianza de Luis, le vi en el Carpena y hablamos un poco, pero las referencias son muy buenas sobre él y tengo ganas de empezar", incidía Dani Díez.

La continuidad de dos tercios del plantel se apunta como un buen detalle desde el club y desde la plantilla. "Mantener el núcleo es positivo, cuesta cada año y este año se ha logrado. Será un plus para comenzar bien. Ha venido gente joven, con muchas ganas de mejorar y hacerlo bien. Iremos hacia arriba", vaticina Alberto Díaz, igual que Dani Díez: "Tenemos un bloque importante, tenemos que mantener el mayor número de piezas, que la gente sepa cómo funciona el club y trabajar desde el primer día para que vaya lo mejor posible con los nuevos. Conozco a gente como Jaime y hay ganas de empezar. Los fichajes son jóvenes pero con muchas ganas y hambre. Tenemos un bloque que lo hizo bien en años anteriores. Tenemos ganas de ayudarles y ponernos a las órdenes de Luis".

Compatirán el puesto de base con Brian Roberts Jaime Fernández y Alberto Díaz. Ambos destacan que la competencia será buena. "Estaré preparado para lo que haga falta, tampoco es tan importante en el baloncesto de hoy jugar de uno o de dos. Lo que Luis diga. He mejorado defensivamente, intento ser intenso con las manos, robar, generar juego para los compañeros, anotar... No soy ningún especialista en algo, pero intento ayudar en todo", explica Jaime Fernández, mientras que Alberto Díaz dice que "hace que uno mejore y que suba el nivel personal y colectivo".

Los jugadores huyen de expresar un objetivo concreto para esta temporada. Se apunta, con modestia, a estar en la Copa del Rey y en el Top 16 de la Eurocup como algo innegociable. Pero la idea interna es llegar más a largo plazo a retos más ambiciosos. El Unicaja empezó el kilómetro cero desde este ejercicio 2018/19, el primero tras el lustro de Joan Plaza al frente. Como siempre, los mejores propósitos.