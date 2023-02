Los Kings de Sabonis, protagonistas de un partido histórico

Los Kings de Domantas Sabonis y los Clippers protagonizaron el segundo partido con más anotación en la historia de la NBA: ¡351 puntos entre ambos!. Ganaron los de Sacramento por 175-176 después de dos prórrogas en un encuentro que parecía no acabar nunca. El ala-pívot lituano estuvo algo más discreto en cuanto a números de lo que suele acostumbrar, deja el listón muy alto cada noche: 20 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Malik Monk y De'Aaron Fox se marcharon hasta los 45 y 42 puntos, respectivamente; líderes en los californianos, además de ser una victoria importante por ser un rival directo en esa parte alta de la Conferencia Oeste.

