Habrá séptimo entre Kings y Warriors, con Domas Sabonis de nuevo agredido

La serie entre Kings y Warriors se decidirá en el séptimo y definitivo partido, después de la exhibición del conjunto morado en San Francisco (99-118), salvando así el primer punto de eliminatoria, a lo grande, para recuperar el factor cancha. Los de Mike Brown encontraron su mejor versión a tiempo, ese nivel mostrado durante la temporada, que hasta ahora se ha visto con cuentagotas ante los Stephen Curry, Klay Thompson o Draymond Green, protagonista por empañar la serie tras el pisotón a Domantas Sabonis en el segundo partido. El lituano volvió a ser agredido, esta vez por Kelvon Looney, tras un salto entre dos, con el codo del pívot de Warriors que fue directo al ojo izquierdo del lituano.

"Dejadme jugar", decía el pívot al marcharse al banquillo con ese ojo morado y una herida en el párpado inferior, episodio que ocurrió en el ecuador del segundo cuarto, y que ya le dejó conmocionado para el resto del partido. Solo disputó 23 minutos. 7 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias en una noche de impotencia, perseguido, lo que conlleva el ya tener ese estatus de alguien importante en la Liga, hasta ahora desconocida para él. Con unos Kings que supieron adaptarse a la coyuntura. Fox se marchó a los 26 puntos y 11 asistencias, también con un primoroso Malik Monk, soberbio desde el banquillo, imprescindible el contar con un jugador de esas prestaciones en la segunda unidad. 28 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Domantas Sabonis was hit in the face on this jump ball but stayed in the game. pic.twitter.com/NXjJijxXzY