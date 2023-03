Kravish: "Es muy difícil ganar fallando 50 tiros"

David Kravish, pívot del Unicaja, volvió a jugar en Estambul. El año pasado defendió al Galatasaray. Ante su antiguo equipo, el americano firmó siete puntos, seis rebotes y tres asistencias, pero no pudo llegar la victoria. "No hay partidos fáciles, como hemos podido comprobar hoy. Ha sido un partido muy duro contra el Galatasaray. El objetivo del juego es meter canastas y evitarlas y hemos fallado casi 50 tiros y es muy difícil ganar cuando fallas 50 tiros. No hemos sabido sacar el partido y ahora tenemos que movernos al siguiente encuentro", analizaba Kravish: "Es siempre bueno ver a tíos con los que coincidiste el año pasado. Tuvimos altos y bajos el año pasado, no acabó como queríamos, pero siempre es bueno verlos".