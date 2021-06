Kuzminskas pide volver a la ACB y el Unicaja mantiene su tanteo sobre él

Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas cualificadas, la ACB anunció la lista de jugadores cuya contratación está sujeta al derecho de tanteo por parte del club de origen, así como aquellos jugadores que recibieron oferta cualificada en su día y que han comunicado su intención de regresar a las competiciones ACB para la temporada 2021-22. Entre estos últimos hay un nombre vinculado al Unicaja, Mindaugas Kuzminskas.

El alero lituano, que jugó desde 2013 a 2016 en Málaga, antes de dar el salto a la NBA para jugar en los Knicks, se empleó después en el Milano, Olympiacos y Lokomotiv Kuban. Cuando se marchó, el Unicaja conservó sus derechos. Una vez mostrada la intención del jugador, según recoge la ACB, el club malagueño mantiene la oferta cualificada, pero espera a conocer la oferta de un club tercero. "A partir de hoy, los Clubs o SAD dispondrán de 13 días naturales para presentar documentos de oferta sobre los jugadores indicados, que están sujetos al derecho de tanteo de sus clubs o SAD de origen", señala la ACB en su comunicado referido a esta situación con el lituano. En la misma situación están Paco Cruz, Patricio Garino, Darrun Hilliard, Deshaun Thomas y Will Thomas. El Unicaja no ha colocado a nadie de los que acabaron contrato (Malcolm Thomas, Deon Thompson y Gal Mekel) en tanteo. Tiene pendiente antes del 30 de junio resolver con Waczynski, Rubén Guerrero y Francis Alonso, aunque la intención es prescindir, aunque no se descarta continuidad en otras condiciones, del primero y activar la continuidad de los dos canteranos.

El que fue bautizado como Boquerón Báltico dejó un grato recuerdo en Málaga, donde quizá jugó su mejor baloncesto a las órdenes de Joan Plaza, aunque en las últimas temporadas su nivel de juego ha bajado. El Unicaja podía haber renunciado a sus derechos retirando su oferta cualificada, como ha hecho el Barcelona con Deshaun Thomas. Pero, como el Baskonia con Garino y Hilliard, y el Valencia con Will Thomas, el Unicaja se ha acogido al derecho de esperar a la oferta de otro club y, en consecuencia, decidir si igual o no. Kuzminskas jugó 194 partidos con el Unicaja, en los promedió 8.7 puntos, 3.1 rebotes y 0.9 asistencias para 8.8 de valoración. En el Lokomotiv Kuban jugó la última temporada en la Eurocup, con promedios de 12.4 puntos, 4.4 rebotes, 1.5 asistencias y 13.6 de valoración.

En la actual coyuntura económica, parece complicado que el Unicaja afronte el fichaje del lituano, preparando con su selección el Preolímpico. Pero se ha preferido guardar esa carta. A ver cómo gestiona el club el asunto y si puede sacar algo de dinero a cambio de la renuncia a los derechos del lituano.