Los piropos de una leyenda

Por las tablas del Carpena pasó un mito de los banquillos. Nada menos que Larry Brown (Brooklyn, Nueva York, 1940). En 1965 ya entrenaba en North Carolina después de ser campeón olímpico en Tokyo’64 como jugador. Más de medio siglo después, ahí sigue al pie del cañón a sus 78 años, al frente de este proyecto turinés que se encomendó al veterano entrenador.

De momento, no van demasiado bien las cosas. Eliminado prematuramente de la Eurocup y en zona baja de la Lega, el equipo transalpino estuvo sin su jefe durante más de un mes después de que acudiera a Dallas para tratarse de una enfermedad.

Ligeramente aplaudido en su presentación, a Brown, que en su carrera ha dirigido a monstruos del baloncesto y que ha sido campeón de la NBA y la NCAA, se le vio activo, corrigiendo detalles técnicos a sus jugadores y con buena apariencia física.

Brown piropeó a los jugadores y al equipo cajista. “El Unicaja ha perdido dos partidos, tienen 11 ó12 jugadores que dan grandes prestaciones, defienden y hacen las cosas por sí solos y cada vez que sale un jugador nuevo continuaban aportando y ayudando. Mi equipo jugó una gran primera parte, perdimos a Delfino y tuvimos problemas. Al final nos venimos abajo y esa fue la clave”, ama

“Tienen un gran respeto a todos los entrenadores y jugadores con los que jugamos. El nivel de juego es realmente bueno, pienso que el Unicaja es tan bueno como equipos de Euroliga perfectamente”, ahondaba Brown, que explicaba el motivo de su aventura en Turín.

“Vine a Europa porque siempre estuve impresionado por cómo se jugaba al baloncesto aquí y desde que llegué mi respeto y admiración siguió creciendo. Se juega de la manera correcta, se comparte el balón y se defiende. Tengo que encontrar la manera para que mi equipo siga el crecimiento y encuentre la manera. Me gusta este estilo de juego porque todo el mundo acepta su rol y el juego consiste en más jugar cinco jugadores juntos en ataque y en defensa. En Europa todo el mundo hace mucho énfasis en jugar cinco jugadores. Estoy aprendiendo mucho”, confesaba Brown.

“No es un trabajo para mí, es algo que siento con pasión y estoy enamorado. Estoy descontento por la temporada del equipo, pero tengo ganas porque he visto algo en mi equipo en los últimos días que me da fuerza”, sentenció la leyenda Brown.