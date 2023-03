Laura Rubia, presidenta de honor en el Unicaja-Barça

Laura, hija de Manolo Rubia, fue la presidenta ocasional del partido del Unicaja contra el Barça, en el que la primera fila del palco estuvo ocupada por chicos y chicas con Síndrome de Down en apoyo al Día Mundial del Down que se celebra cada año el 21 de marzo. Junto a ella han estado el actor Pablo Pineda, el hijo de Vicente del Bosque, Álvaro, el abonado del club Ramón Pis y cinco miembros de la asociación Down Málaga.

Renococimiento a Manolo Rubia

El Unicaja tuvo un reconocimiento a la figura de Manolo Rubia, quien ha sido todo en la entidad de Los Guindos: jugador, delegado, director deportivo y director de operaciones. 35 años ligados al club malagueño, repartidos en varias etapas. Fue este domingo, imposible mejor una fecha tan propicia como el Unicaja-Barça, donde además el Carpena se vistió con las mejores galas, ya sin entradas desde hace días. Jubilado en verano de 2021, pero aún vinculado indirectamente a la entidad. Participó hace un par de meses en aquella mesa redonda recordando la final del 95, delegado por aquel entonces.

Rubia ha sido alguien indispensable en el crecimiento hasta el Unicaja que se conoce en la actualidad. Natural de Jimena de la Frontera, se incorporó a la primera plantilla del Caja de Ronda en la temporada 77/78, un año después llega a Maristas, donde haría carrera durante una década, también en San Estanislao. Volvería como delegado al Caja de Ronda en 1988, a partir de ahí un largo camino, por supuesto viviendo todos los grandes éxitos. El subcampeonato de 1995, la Copa Korac de 2001 y el trienio mágico con Copa del Rey, Liga ACB y Final Four de la Euroliga (2005-07).

Sin olvidar tampoco su papel como delegado en la Selección Española desde 2001 a 2008, también con avalancha de alegrías, la mejor etapa de nuestra historia en cuanto a consecución de medallas. El club le entregó la Insginia de Oro por su papel. En el 2010 daría el paso a los despachos, dos etapas como director deportivo, así como de director de operaciones, su última función antes de dejarlo.