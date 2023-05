Laura Vera y Paloma Muñoz, con España sub 16

Paloma Muñoz (Unicaja) y Laura Vera (CAB Estepona) han sido convocadas por la selección española sub 16 para una concentración en Azuqueca de Henares para preparar el Europeo de la categoría, que se disputará en agosto próximo (11 al 19) en Esmirna (Turquía). Las jugadoras forman parte de un grupo de 15 jóvenes promesas que pelearán por estar entre las 12 definitivas a las órdenes del seleccionador, Carlos Cantero.

Tanto Muñoz como Vera estuvieron recientemente en el Campeonato de España cadete, disputado en Guadalajara. La jugadora cajista cumplió su primera temporada en Málaga después de ser becada en la Residencia del club procedente desde Cantabria, donde había destacado en varios campeonatos inferiores y ya estaba en órbita de selección española. Ha debutado ya con 16 años en el equipo de Liga Femenina 2 que ascendió a Liga Challenge a las órdenes de Jesús Lázaro y el año próximo estará en el equipo junior con recorrido para tener minutos en la categoría superior. En el Campeonato de España fue pieza clave en la medalla de bronce conseguida por el equipo dirigido por Javi Pérez. La alero promedió 10.7 puntos y 4.7 rebotes.

Igualmente, Laura Vera, exterior del CAB Estepona que juega también habitualmente en el equipo junior y ha debutado con el primer equipo en Liga Challenge esta temporada con sólo 15 años, se ha ganado un hueco en esta generación 2007. Ya estuvo con la sub 15 este pasado verano en el Torneo de la Amistad en Melilla y en la concentración del puente de diciembre con la sub 16. En el Campeonato de España cadete firmó 10 puntos y cinco rebotes por partido con el cuadro esteponero, que no pudo acceder a la segunda fase. Pero brilló mucho más con el equipo junior, con jugadoras dos años mayores, en el Nacional, donde el Estepona consiguió un gran séptimo puesto. Ahí hizo 12.5 puntos y 3.7 rebotes.