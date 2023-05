Lenovo Tenerife - Hapoel Jerusalén: Habrá nuevo campeón (68-69)

No es una sorpresa mayúscula, quizá sí por cómo había salido Lenovo Tenerife de una situación dramática ante la inspiración del Hapoel, logrando una remontada con un camino libre que parecía llano hacia la final, pero los canarios adolecieron adolecieron de colmillo tras lograr lo más complejo, por momentos inconcebible. Semifinal tensa, con varios partidos en uno, que terminó decidiéndose con una canasta de Levi Randolph a falta de 20 segundos (68-69), con una réplica bien estudiada pero mal ejecutada por Fitipaldo, que falló un triple frontal totalmente liberado, no tocó aro siquiera. Los de Jerusalén jugarán la final del domingo, superior hasta bien entrado en el último cuarto; un cambio de tendencia, una BCL que crece.

Empezó con más finura el campeón, aparecía Shermadini en acciones de finalización, cómodo el georgiano en una pintura que lleva a los moratones, aceptando esa dureza; es experto el Lenovo en contemporizar, el ser lineal y lo llevó a la práctica en un primer cuarto espeso, más miradas en la grada, con unos 2.000 aficionados israelíes, concentrados en una esquina, pero desperdigados por el Palacio. Gargantas únicas en Israel, en esa locura sin sobrepasar los límites, salvo algún cántico hacia el rival desafortunado, pocos hacen más ruido. Sobre el parqué novedoso del Carpena, de los cambios más llamativos en la decoración, 18-15. Baloncesto control y una temperatura que iba subiendo, no en la grada.

Tiene quilates el Hapoel, maneja registros de sobra, algo infravalorado en cuanto a impacto en esta BCL, en un perfil más bajo que el resto de equipos en esta Final Four, pero es un conjunto peligroso si se entona. Levi Randolph fue el MVP de abril, quien iba ligeramente asomándose, acciones sublimes, de un nivel superior en comparación a la media, también Carrington. Del 25-17 para Lenovo, pasaron los de Jerusalén al 30-34 al descanso. Tiene mérito el salir de esa trampa, patentada, de los canarios; no hay tantos equipos que obtengan ese dominio en el marcador y no lo sostengan hasta el final, fórmula infinita, pero hasta ahora sin la contundencia archiconocida del conjunto de La Laguna.

Un golpe más serio el del Hapoel con un parcial de 0-8, ya con 17 puntos de Carrington, un jugador que promedia 12 en la competición, dominando el partido y sacando rédito el Hapoel en una mayoría de acciones, con Brandon Brown, de la segunda unidad, que hacía sangre, con varios triples dolorosos para los canarios. Desconocido y superado Lenovo, pero con más vidas que un gato. Del 37-52, un ligero parcial de 5-0, aún con curro por delante, al límite.

Florecía el orgullo de la máquina de Vidorreta, todavía sin meter el susto en el cuerpo. Capaz de embarrar el ataque del Hapoel, pero sin completar el trabajo delante. Entraban Bolmaro, casi inédito, con Marcelinho y Doornekamp, a falta de siete minutos, todo abierto con el 46-54, una de las últimas balas. Cambios que iban a surtir efecto, entraban los tiros desde lejos, ahora era Lenovo en línea ascendente. Baloncesto. 55-57 y un Hapoel que empezaba a dar indicios de pérdida de fuelle, con el extra de que aparecía en escena Marcelinho, también Fran Guerra, dos más uno de mérito que ponía a los suyos por delante desde el segundo cuarto (59-58. No paraba de anotar canastas Marcelinho, ya con 20 puntos, un tiro habitual a una pierna era contestado con un triple y adicional de Vada (67-67). Falló Shermadini desde la personal, penetración imposible de Randolph posterior y un triple que erró Fitipaldo liberado, sin tocar el aro. Júbilo de los israelíes y una primera parte del esquema que se rompe. Habrá nuevo campeón.