Lessort, la guinda

Mathias Lessort (Martinica, 1995) ya es oficialmente jugador del Unicaja. El club de Los Guindos anunció la contratación del pívot, que pone la guinda a la plantilla de la temporada 18/19. El galo cierra el plantel de 12 jugadores con el que contará Luis Casimiro en su retorno a Málaga, donde también tendrá a sus órdenes a tiempo completo al canterano Morgan Stilma. El interior firma por dos temporadas, en formato 1+1. El verano siguiente ambas partes tendrán poder para romper la vinculación, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación a este periódico.

Lessort procede del Estrella Roja, al que el equipo malagueño ha tenido que pagar una cantidad que oscila de los 200.000 a los 250.000 euros para llegar a un acuerdo para su salida. En la negociación ha sido clave el papel de Misko Raznatovic, su agente, que guarda una buena relación con el conjunto verde. Mandó a Nedovic a Málaga para relanzar su trayectoria y ahora confía en que también sea buen trampolín para el cinco.

Belgrado supuso la primera experiencia del jugador fuera de las fronteras de Francia, donde se formó. El Chalon-Sur-Saone le dio la alternativa y con el Nanterre se hizo un hueco en el panorama europeo. En Serbia dibujó un notable curso, aunque en línea decreciente. En la Euroliga promedió 8.5 puntos, 5.7 rebotes, 0.8 asistencias y 8.5 de valoración por partido; por 9.5 tantos, 4.6 rechaces, 0.7 pases de canasta y 12.3 de valoración en la ABA League. Números que no encandilan, pero que evidencian un rendimiento provechoso.

Sobre el papel, un complemento ideal para el puesto de pívot para Giorgi Shermadini por sus características sobre el parqué. El georgiano encarna el talento ofensivo y el francés es un portento físico. Junto a ellos estará Viny Okouo, que deberá rascar minutos a ambos para seguir con su crecimiento. Luis Casimiro cree en la convivencia de los tres, en Gran Canaria ya sacó réditos, individuales y colectivos, de una situación idéntica. Está por ver cómo se adaptan los jugadores a esta alta competencia.

Lessort destaca por su exuberancia física, con la que marca diferencias. Un prototipo de pívot que aportará músculo e intimidación a una pintura que adolecía de estas dos importantes características antes de su llegada. En ataque juega mucho por encima del aro. Es buen finalizador en pick and roll, donde con ventaja produce de forma consistente gracias a sus buenas manos. En tierras balcánicas hizo buena sociedad con Rochestie, que le abasteció con regularidad. En el Unicaja deberá encontrar un socios en Roberts, Alberto o Jaime Fernández. No es sólido en el tiro de media distancia, pero es uno de sus objetivos a corto plazo. Este verano ya estaba trabajando su rango con el ex cajista Joseph Gomis. En el Unicaja podrá continuar un trabajo similar con Ndong, que forma parte del cuerpo técnico de Casimiro. Su capacidad atlética le permite correr bien la pista a campo abierto. El rebote ofensivo es otra de sus virtudes, donde peleó con Augustine por ser el mejor en la élite europea.

Esa constitución física le da mucha versatilidad en defensa. Su estatura la compensa gracias a una gran movilidad, lo que le hace ser un buen protector del aro. En la Euroliga se ha consolidado en esta faceta, que debe seguir explorando en Málaga. Es capaz de cambiar casi con cualquier jugador, lo que da un valor extra.

Con 22 años, en septiembre hace 23, su margen de progresión es amplio. De hecho, se consagró como uno de los jóvenes con mayor progresión en el primer escalón europeo, por detrás de Luka Doncic y Alberto Abalde. Su intención es continuar un camino que le acerque a la NBA, donde sus derechos pertenecen a los Sixers. Los de Philadelphia confían en el talento a este lado del charco y Jonah Bolden ha sido el último en cruzar el Atlántico tras un buen papel en el Maccabi Tel Aviv.

Lessort se mostró activo ayer en redes sociales tras su fichaje por el Unicaja. Hay una gran expectación con su llegada que el galo correspondió con una publicación con corazones con los colores del equipo y un "vamos", al igual que un intercambio de mensajes con Carlos Suárez. También se mostró entusiasmado por aprender castellano. La expectación es alta.