Lima: "En la cantera del Unicaja nos enseñaban a ser personas"

Augusto Lima tiene 30 años aunque ha dado muchas vueltas por el mundo. Llegó con 15 años a Málaga, fue campeón de España junior y debutó con el primer equipo del Unicaja, con el que jugó más de un centenar de partidos repartidos en cuatro temporadas. En 2013, con 22 años, se rompió la relación, pero el brasileño, ahora en el UCAM Murcia, recuerda con mucho cariño su etapa en Málaga, como demuestra en una entrevista con El País antes del debut de su equipo en la Copa.

“Pocos lo saben, pero probé durante un mes con el Baskonia. Me ilusionaba jugar allí por seguir el camino de Tiago Splitter y Marcelinho Huertas. Pero no salió bien el plan y acabé en el Unicaja”, decía el interior carioca, que recuerda que “salí desde el último sitio de Río y llegué a Málaga, que era una ciudad grande, con instalaciones increíbles. Cada día veía Mercedes y BMW’s por las calles, a obreros que tenían Audis, y yo decía ¿pero dónde estoy? Llegué antes de la crisis y había mucho dinero. Me sentía muy pequeño en ese mundo, pero sabía lo que quería”.

“Soy quien soy gracias a Málaga y gracias a Aíto (García Reneses). Es una cantera donde más que a jugar al baloncesto nos enseñaron a ser personas”, afirma con cariño Lima. Fue el entrenador madrileño quien le hizo debutar en Manresa con 18 años recién cumplidos con el primer equipo. Desde entonces conserva buena amistad con jugadores de aquella época y miembros del club. "Rompí el contrato con Unicaja, que ya no contaba conmigo, y me relancé definitivamente en Murcia. Pude hacer grandes números y vivir grandes momentos”, resumía sobre una carrera aún con capítulos por vivir.