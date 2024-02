López Nieto: "Marta nos va a ayudar a explorar y a seguir creciendo"

López Nieto acompañó a Marta Fernández en la sala de prensa del Carpena. El presidente dio el primer paso para incorporar a la exjugadora, por su cercanía con el club y el conocimiento de "al menos una de las cinco mejores jugadoras del baloncesto español. "Gracias a todos por venir. Para nosotros es muy importante, más esta semana donde el baloncesto femenino adquiera, no mas importancia, sino mas seguimiento. Las chicas del Unicaja Mijas van a jugar en el Carpena. Y en esta ganas continuas de progresar y aprender, Marta nos ha guiado en algún movimiento estratégico, como dice su naming, pero de alguna forma queríamos formalizar ese ADN que Marta ya tiene con el Unicaja tras lo cuatro años que lleva aquí, con su hija Alba aquí. Nos va a ayudar a explorar, no solo técnico, sino estratégico, en las relaciones y todo lo que conlleva. Su historia da susto, más su palmarés. Diría que está en el top 5 del baloncesto femenino español. Se lo agradezco que hay querido colaborar con nosotros. Esto servirá para que el baloncesto femenino en el club siga creciendo", decía el presidente.

López Nieto reivindicaba esa apuesta del club de poner en la misma órbita a los primeros equipos, refrendado con la llegada de Marta Fernández, que ejercerá de cara visible potente en una sección que va piano a piano. "Tratamos igual al masculino que al femenino. En el masculino hay urgencias siempre de resultados, el femenino por momentos no. Potenciar la gran cantera que tenemos y tratar ese problema de base, que también lo hay en el masculino, que son las condiciones económicas. Con Marta queremos ese atractivo para que las jugadoras puedan quedarse en Málaga. En Los Guindos no hay diferencias de horarios, ni técnicos, cuidados médicos. Para nosotros todos son iguales. Tenemos el mismo cariño, pero en el baloncesto femenino hay menos urgencias. Es el gen del Unicaja Baloncesto. Pero el femenino no ha tenido la dimensión hasta ahora. Animo a la gente que venga el sábado, seguro que mucha gente vera por primera vez el baloncesto femenino. Muchos se van a enganchar. Es una apuesta del club para dar ese salto. Pido a todos colaboración para animar y pasar una tarde de baloncesto".