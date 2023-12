López Nieto: "Vamos a optimizar nuestras armas y estrategias para estar con los grandes"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, calificaba el 2023 "como muy buen año para la entidad, así lo reflejan los datos objetivos. Decir mágico creo que es presuntuoso. Un título de Copa del Rey lustroso, una Final Four de BCL; hemos estado en las semifinales de la Liga, quedando terceros, una ACB que es muy dura, solo por detrás de Real Madrid y Barça; una final de Supercopa, nuestro equipo femenino ha subido a Liga Challenge. También hemos podido celebrar un 30 aniversario magnífico, con muy buenos actos. Entonces el año ha sido muy positivo, además lo estamos encarando para poner las bases para el 2024, que sea parecido a este", explicaba el mandatario cajista en Radio Marca Málaga. "Ha habido muchos momentos para escoger porque los ha habido muy buenos. Pero el momento crucial es la Copa de Badalona que, por inesperada, llegó muy pronto, dentro del plan que teníamos, después de eliminar al Real Madrid y Barcelona. Es un icono para la historia del club, que ya queda para la historia como el quinto título del club. Que además no lo ganan ni Madrid ni Barcelona, que no pasaba desde el 2009, que gana el Baskonia contra nosotros. A partir de ahí fue un monopolio. Nosotros fuimos la alternativa. Cuando llegué dije que intentaríamos molestar a los grandes, con buenas maneras, no molestarles porque sí. Y ahí estamos. Hemos tenido la suerte de vivir varias victorias contra el Barça y el Madrid. No es fácil en partidos oficiales, y además lo hemos hecho de forma repartida. Ganamos en el WiZink y el Palau, y para cerrar este último partido con el Barça, donde fue una noche muy bonita, con imágenes difícil de borrar".

Un Unicaja que ha dado muestras para codearse con los grandes, pero López Nieto opta por "tener los pies en el suelo. Evidentemente no limito las ilusiones de la gente, pero tenemos que ser conscientes de los tiempos. Hay que pensar en Palencia, aunque la gente pueda pensar que es un partido fácil, todos los partidos de la Liga ACB son complicados. Ellos jugarán sus últimas bazas para quedarse en la ACB. Nosotros tenemos que ir partido a partido, y los hitos van viniendo así. La gente puede poner ilusiones, pero eso está muy lejos. Hay que ilustrarla de la dificultad que tiene. El Real Madrid cuadruplica nuestro presupuesto, el Barcelona prácticamente lo triplica. Tenemos a Valencia y Baskonia, que nos doblan. Pero nosotros vamos a optimizar nuestras armas y estrategias. Si no podemos sentarnos en esa mesa, al menos asomarnos a esa mesa de los grandes, sin limitar nada". Compartía deseos con Ibon Navarro para el año que entra. "Al 2024 le pido un año similar a este, ya sería extraordinario. Mantener esta tendencia que tenemos y que la gente siga disfrutando del día a día. Un título es una canasta que entra o salga, hay que estar ahí. Pero el disfrute de la gente, cómo se ve cada semana el Carpena, la gente hablando de baloncesto por la calle. En eso tenemos que trabajar, lo que llevamos haciendo tres años: crear esa atmósfera en nuestra instalación tan bonita, con esa gente joven. Si vemos el resto de pabellones, la gente tiene una edad media alta, que está bien, respetable. Pero es muy bonito tener a la gente joven volcada en el Carpena, animando a los jugadores y que se mantenga ese cariño por la plantilla. Eso está muy bien. Sobre los títulos, hay que pelarlos. A veces llegarán y otras veces no, como en la Final Four. Una victoria vale una canasta o no".

"Con que cayera un título, ya me daba por satisfecho. Tampoco renunciar a ninguna. La Copa del Rey tiene una maldición, pero hay una doble maldición. Hace mucho tiempo que no la gana el equipo que la organiza, y en Málaga hemos tenido la mala suerte de no ganar nada. No podemos obviar que a un partido se puede ganar, pero vuelvo a recalcar, para que la gente sea consciente, que el Madrid nos cuadruplica el presupuesto. Es el mejor equipo de Europa, así que es favorito para todos los títulos. A partir de ahí, intentaremos molestar. Y que al Barcelona no le den por muerto, porque tiene una gran plantilla y en cualquier momento puede reinventarse. El Baskonia es un equipo increíble, el Valencia o el Murcia. Hay que pelearlo. Nosotros somos un equipo solvente, con una identidad y estilo de juego que encanta a la gente y a todos. Peleamos mucho, pero ganar es muy difícil. Vamos a estar en la mesa. Sigo diciendo que nuestros objetivos eran estar en la Copa por derecho propio, en los play offs de ACB, que ya están muy encaminados, y en BCL tenemos un grupo complicado ahora. La obligación es llegar a los cuartos de final y tratar de estar en la Final Four. Vamos a trabajar. Si puede venir algún título, mejor, es lo que nos gustaría. Pero hay que ir trabajando para que se vayan acercando los hitos", explicaba el presidente.