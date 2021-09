López Nieto y su batalla por la visibilidad del baloncesto

En su presencia en el programa Zona Verde de 101 TV, el nuevo presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, habló sobre su idea de que el baloncesto debe tener más presencia en abierto, algo que ha reiterado en sus comparecencias de que aterrizó en el club, hace casi dos meses. El acuerdo con Canal Sur es una muestra de que pretende ir en esa línea.

"Málaga es el paraíso. Tengo que elogiar a todos los medios de comunicación de la ciudad. Es un lujo y me quito el sombrero, nos critiquen o alaben. La repercusión que tiene el baloncesto en esta ciudad no la tiene en ningún lado. Que los tres periódicos de nuestra ciudad den noticias diarias, abran portadas, que las webs y las televisiones locales estén ahí es un lujo. Pero somos una isla y el baloncesto es genérico. Tenemos aquí mucha información del baloncesto gracias a nuestros medios, incluso de nivel nacional más que en periódicos generalistas", contextualizaba López Nieto sobre la repercusión baloncestística en Málaga, no igual a la nacional.

"Mi objetivo es intentar que haya presencia, es lo que genera dinero, que a la gente le guste. La gente dice que a qué va el árbitro ahí si no sabe lo que es un pívot. No lo pretendo, aunque sé más de lo que la gente puede creer, pero me lo guardo para mí. Tengo que entender de otras cosas para ser presidente", ahondaba el presidente: "Quiero que los no somos catedráticos del baloncesto, sino simples estudiantes de primaria pero nos gusta, puedan verlo. No sólo el que entiende, con palabras técnicas y términos específicos. Ese está fijo. Yo tengo que buscar a los otros. ¿Cuántos se han subido con Alonso o Sainz al coche de Fórmula 1? Ahí están el domingo viéndolo. Mi primer partido de Liga es un domingo a las 20:00 horas. ¿Por qué si estamos en la misma plataforma? Yo no voy de palmero. En este mes he leído que la ACB ha vendido los derechos a China, pero sé menos que un chino, ni me han preguntado y soy socio. No he estado en ninguna reunión aún, pero si juego a las 20:00 y a las 21:00 juega el Real Madrid de fútbol, el producto deportivo más atractivo para el público generalista, pues ya me dirás. Y el sábado que viene vuelvo a jugar a la misma hora que el Madrid de fútbol. A las 12:00 del domingo no hay fútbol, ha sido un horario tradicional de baloncesto. ¿Por qué no puedo? Es por la TV. Tenemos el Málaga también. Yo el año pasado tenía mis obligaciones como miembro del Comité profesional de árbitros. El año pasado coincidió muchas veces el Málaga y el Unicaja e iba mezclando para verlo. Competimos entre nosotros y no puede ser en la misma plataforma. Tenemos ya todos los horarios fijados y sólo tenemos en toda la temporada un partido a las 12:30".

"Yo no voy sólo a escuchar a la ACB, también a proponer situaciones lógicas y coherentes. El porcentaje de los derechos televisivos es una anécdota para nosotros. Con los derechos de TV del baloncesto nos iríamos a la EBA. El Málaga tiene aproximadamente 18-20 veces más que el Málaga por derechos de TV que el Unicaja y están en la Liga SmartBank", sostenía López Nieto: "Málaga en el baloncesto es una isla maravillosa. El Unicaja es Málaga, no quiero competir contra los otros equipos de Málaga, son nuestros. Estamos en un plano competitivo nacional, pero debemos estar con ellos, con todos los clubes, con los pueblos, como demostramos con el vídeo promocional que hicimos y con los acuerdos con la provincia. No puedo entender que la Federación Andaluza de Baloncesto esté en Córdoba y no en Málaga. Es aquí donde hay más licencias, más proyección, más cultura de baloncesto, donde más con diferencia del sur de España. Valencia nos dobla en presupuesto, ha crecido mucho y marca unos cimientos por un mecenas importantísimo, pero no hay la cultura de baloncesto que aquí. Hay más aficionados aquí y más seguimiento aquí. En Sevilla están el Sevilla y el Betis y el Coosur es una anécdota. Lugo, por ejemplo, y Vitoria sí tienen un volumen de información con el baloncesto, pero no hay casi nada como Málaga".

"Tenemos que agradecer a Canal Sur el esfuerzo, a DAZN y BCL también", asumía López Nieto sobre la retransmisión en abierto: "Hemos sido conductores del acuerdo, pero no ha sido fácil. El costo de realización por la calidad que tienes que dar a DAZN es alto. En nuestro plan estratégico contamos con abrir el baloncesto. No lo hubiéramos hecho en Euroliga. También hablo de estar sentado en el bureau y decidir. En la BCL la gente podrá ver el partido en Novgorod en abierto. También lo pueden ver en un pueblo de Jaén. En DAZN podrá seguir también. Era importantísimo para nosotros y Canal Sur lo dará. Juande Mellado, su director malagueño, ha hecho un gran esfuerzo. La BCL ha tenido la generosidad de compartir, DAZN también aminora gastos, no tiene que producir los partidos de Málaga. Canal Sur recibirá los espero que sean muchos partidos.. Tenemos garantizados seis partidos en abierto de aquí al final de diciembre, ojalá sean muchos más"

"Lo importante es que todo sea sostenible. Y es imposible en los parámetros actuales jugar la Euroliga para nosotros", explicaba dando más datos el presidente cajista: "Para los grandes equipos, cuando se acabe la financiación del fútbol, también lo será. La Champions de fútbol genera un dinero en su presupuesto importantísimo para los clubes. En la Euroliga es como un honor, tienes que inflar tu presupuesto para jugar la Euroliga, pero el retorno... Cada club gana 37.000 euros por victoria en Euroliga. El que más gana es el Maccabi, que es una marca nacional en Israel, la Mano de Elías se llena. Debe andar entre los 14-15 millones por TV, ticketing y demás. Gran Canaria tuvo que poner 4-5 millones más para jugar la Euroliga, quedó de los últimos, perdió muchos partidos, la gente se vio atrás y eso no gusta, el peaje con tres partidos semanales le perjudicó y casi desciende. El retorno en dinero no existe. El honor sí, es total. Me encantaría jugar la Euroliga, pero la economía se debe sostenerse".

"La Eurocup tiene cuatro clubes muy potentes que no están en Euroliga por decisiones arbitrarias. Virtus Bolonia, Valencia o Partizan son mejores que otros de Euroliga, pero a los que tienen licencia les interesa que estén ahí y ellos conservar su lugar. El resto de equipos de la Eurocup está al nivel de los de la BCL, siendo generoso. ¿Qué ocurre? Que la Eurocup obliga a jugar todos los miércoles, sin interés emocional. Juegas cuatro meses para estar entre los ocho primeros en un grupo de 10. Llegas un día lluvioso de noviembre y vas cuarto y juegas contra un séptimo. ¿Qué interés hay? Dijon y Lavrio han llegado a las finales de Liga de Francia y Grecia esta temporada. Y Nizhny jugó la final a ocho. Así que si metemos un petardazo, cuidado. Hay emoción, hay tiempo para descansar. Los jugadores pueden recuperar mejor. Si jugamos 20 partidos de Champions es que estamos en la Final Four, en la Eurocup es empezar a jugar las eliminatorias. La gente dice que nos fuimos por el dinero, pero no. No es el dinero. Es el doble ser campeón de la Champions que serlo de la Euroliga, pero son más razonables los gastos de la Champions. Son 500.000 euros más si somos campeones. A medio plazo, estoy convencido, confluirán al menos dos competiciones. La FEB, con Jorge Garbajosa, que ha sido campeón en esta casa y es amigo, ha mantenido la conexión también. Allí es la FIBA la que manda, no es una sociedad de 11. A mí que me digan por qué no está el Valencia en la Euroliga, con la inversión que tiene. Si queda el 9 sí, si queda el 8 no. Las wild cards no son mejores. Con 22 millones de euros es noveno de la Euroliga, en nuestro mejor momento tuvimos 20. El Khimki estuvo genial, pero sus patrocinios iban asociados a Rimas Kurtinaitis. Le echan de entrenador y desaparecen los patrocinios y el club. Yo quiero un club estable, y la fundación y el banco mucho dan, es un lujo. No podemos pedir más a la teta a la vaca. El Baskonia ha hecho una sociedad con el Alavés, la financiación es complicada. El Madrid y el Barcelona tienen mucha parte de financiación de fútbol, porque el baloncesto no genera. La realidad es que el Málaga, que no ha sido campeón de Liga o ACB y está en Segunda, tiene mucho más dinero de TV que el Madrid de baloncesto. El Madrid o el Barça gana poco más que nosotros, igual que nosotros poco más que el Fuenlabrada. Hay dos ligas profesionales, la ACB y LaLiga. Una cosa es un deporte con deportistas profesionales y otra una liga profesional. El balonmano se entregó a una liga europea y en España sólo está el Barcelona. A un aficionado generalista le preguntas quién juega en la Asobal y te dice que el Barcelona y poco más. El Ángel Ximénez de Puente Genil juega un miércoles contra el Barcelona y ese día juegan Madrid o Barça de Champions de fútbol en la tele. Haces un esfuerzo, como ahora Antequera, y juegas el miércoles ante el mejor porque la liga europea es en fin de semana".