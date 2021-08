López Nieto, un cambio de paradigma

La entrada de Antonio Jesús López Nieto supone un evidente cambio de paradigma en la presidencia Unicaja, por ende en el club. Hay a quien le retrae su personalidad, que venga del mundo del fútbol o no le gusta el ruido político de su nombramiento. A ellos se dirigió con humildad en la rueda de prensa diciéndoles que va a trabajar duro para cambiar su opinión. Se puede estar de acuerdo o no con sus ideas y explicaciones, como el cambio a la BCL o sus reflexiones sobre la realidad del baloncesto y la pretensión de volver al abierto y a los carruseles de radio. Pero el club necesitaba un zarandeo que López Nieto no va a dudar en darle. Y no va a caer en el tancredismo y a verlas venir, al contrario.

De momento, presencia y visibilidad. En una semana desde su nombramiento, López Nieto compareció ante los medios, se reunió con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una conversación informal durante 15 minutos en el Ayuntamiento y hoy estará en la presentación del Trofeo Costa del Sol en la Diputación. La relación del club con las instituciones era buena, por ejemplo con el ente supramunicipal tiene acuerdos para tener a los jóvenes becados en la residencia de La Térmica. Uno de las razones que se dan para su nombramiento es la amplia agenda, institucional y empresarial, del nuevo presidente.

Mientras tanto, López Nieto mandó una misiva a los abonados en la que reforzaba los mensajes en la comparecencia del día previo, entre ellos el de escuchar a la afición, recuperar la conexión con ella. “Nuestro primer objetivo como club es recuperar la ilusión de nuestros aficionados y que os sintáis felices de decir que sois del Unicaja. Ahora más que nunca, tu apoyo es vital para continuar nuestro camino. Estamos trabajando duro para que el Unicaja pueda recuperar su estatus en la Liga Endesa, una prioridad para nosotros”, decía como declaración de intenciones, explicando el paso a la Basketball Champions League desde su particular perspectiva: “Ahora mismo jugar la Euroliga es un objetivo inalcanzable para nuestro club por nivel presupuestario. El cambio a la BCL lo afrontamos no como un paso atrás, sino como una oportunidad de seguir creciendo como Club, en una competición que va al alza, en la que tenemos presencia en los órganos de decisión y que cuenta con el respaldo de la FIBA, el máximo organismo internacional del baloncesto mundial”.

Se entra en un nuevo periodo etapa en la historia del Unicaja, que hasta la primera década del siglo fue de 30 años de progresivo ascenso, pero en la última se entró en un declive. López Nieto verbalizó lo que nadie se atrevía a hacer desde años atrás. El tren de la Euroliga pasó y ahora hay que buscar otros objetivos y redimensionar la realidad. Hasta el año pasado, se hablaba de Euroliga cuando no había ese propósito. Deja un vacío entre el aficionado del baloncesto haber peleado durante 16 años con los mejores clubes de Europa. Eso, a corto o medio plazo, no volverá a ocurrir. Explícitamente, López Nieto adujo que tampoco el Carpena se llenaba cuando venía el CSKA a jugar. El tope de fieles inquebrantables se quedó en 7.000 y de ahí no se pasó. Y que los objetivos comerciales del Unicaja están en España, en la ACB, que en Eslovenia no hay oficinas de la entidad.

Al final, lo que pase en la cancha arregla desaguisados o emborrona buenas gestiones. Ahora se trata de conformar una plantilla competitiva, que en un primer vistazo no solventa los déficits que existieron la temporada pasada, que dejaron al equipo undécimo en la ACB, eliminado en el Top 16 de la Eurocup y en cuartos de Copa en la peor campaña del Unicaja en los últimos 30 años. “Una base de jugadores malagueños y nacionales única en nuestro baloncesto y con unos refuerzos adecuados en los que seguimos trabajando”, explicaba López Nieto. Comienza una era en los despachos distinta, un cambio de paradigma. Veamos en la cancha.