López Nieto: "Este proyecto es sólido y sostenible; aviso al alcalde, igual venimos no muy tarde"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, habló en el Ayuntamiento con un mensaje claro sobre la situación del club tras el título de la Basketball Champions League, el segundo en los últimos 14 meses. "Este es un proyecto sólido en el tiempo, muy bien apoyado por el banco y soportado por las instituciones y empresas privadas. Ha reverdecido en su edad, ha sido algo prioritario, se ven muchos niños. Es proyecto sólido y sostenible, sabiendo donde vamos y donde queremos ir", comunicaba el presidente.

"Es posible que vengamos no muy tarde, aviso al alcalde", decía más en serio que en broma López Nieto: "Tenemos la Liga, hay otros favoritos, pero por qué no. La Supercopa está muy cerca y la Intercontinental en septiembre. Vamos a seguir intentando molestar a los grandes, lo vamos a intentar. Estar ahí. No es normal venir cada año con un título, pero nosotros vamos a seguir. En los últimos dos años y medio, hemos jugado cuatro finales, con dos títulos, es buen récord. Agradecer a todos los que soportan el proyecto, porque sería inviable. La afición del Málaga nos motiva para hacerlo", cerraba el presidente.