López Nieto, del "fracaso" de temporada a un "cambio de filosofía" con Ibon Navarro de capitán

Más información En directo, Antonio Jesús López Nieto desde el Carpena

Antonio Jesús López Nieto compareció cinco días después de que la temporada baloncestística acabara en clave Unicaja. Durante casi una hora respondió a las preguntas de los periodistas en el Martín Carpena. No puso paños calientes a lo que se había visto sobre el parqué. El crédito ha mermado tras una temporada deportivamente calamitosa, el presidente aseguró que se trabaja en un cambio de filosofía de la plantilla.

"No hay que darle más vueltas, deportivamente ha sido una decepción, no hemos cumplido nuestros objetivos deportivos. No hemos competido en la Copa del Rey, no hemos estado en el play off y hemos estado sólo en los cuartos de final de la BCL. La temporada ha sido muy mala deportivamente, un fracaso. Podríamos hablar de que no es normal de que un equipo pierda seis partidos por un punto, pero es algo que puede ir dentro de los genes de este equipo en la última etapa. Tenemos el diagnóstico, estamos trabajando para intentar revertir la situación, devolver al equipo a los espacios que debe. Hemos comunicado ya al entrenador, Ibon Navarro, que va a continuar la temporada que viene. Es el hombre que debe reconducir un proyecto nuevo, distinto, más acorde a sus realidades deportivas y pretensiones nuestras", comenzaba el entrenador, que daba las razones para dar continuidad al entrenador vitoriano cuando sólo ha ganado siete de 20 partidos: "Los números son los que son, es lógico lo que me planteas. Estamos contentos del trabajo realizado. En un momento puntual muy difícil, podíamos tener escenarios aún peores, revitalizó al equipo y conseguimos cuatro-cinco victorias fundamentales. Nos advirtió del peligro de que, si nos poníamos en territorio de nadie, se fuera la fuerza. No ha dado el nivel el equipo en los últimos partidos. Tuvimos varias conversaciones con él y nos ha convencido de que es el hombre adecuado. Hemos valorado el escenario contractual de entrenadores y no hay nadie que pueda mejorar a Ibon Navarro. Las dudas que podíamos tener la hemos disipado con conversaciones con el director positivo. Va a liderar el proyecto desde cero. Un proyecto que cambia totalmente. Va a haber muchos nombres nuevos el año que viene y él será responsable directo. Cuando él llegó el único fichaje fue Oliver, todo lo demás estaba de antes".

Hay jugadores, además de la marcha de Carlos Suárez, como los canteranos Rubén Guerrero y Francis Alonso, que acaban contrato y no se ha confirmado si se van o se quedan. "A Rubén y Francis, criados aquí, les tenemos mucho cariño. Entiendo la sensibilidad, me ha tocado un aspecto muy difícil, he tenido que despedir a grandes entrenadores como Alfonso y Javier, también a Manolo Jato. Murió el padre del segundo entrenador, emocionalmente ha sido un año muy difícil. No vamos a hipotecar el primer equipo. Los Guindos son importantes. En el proyecto deportivo que venga no tendrá la prioridad la nacionalidad o el lugar de nacimiento. Se valorará la actitud y la aptitud. Podemos fallar, pero queremos crear un equipo potente. El grupo humano que hemos tenido es fenomenal, son demasiado buenos en su comportamiento personal. Pero tienes que toma decisiones más allá de lo deportivo", decía López Nieto, que era cuestionado por si había fallado la apuesta por el bloque nacional: "La apuesta está ahí y el resumen está también. Tres años de apuestas de un proyecto, que se hizo con la mejor de las intenciones, pero los resultados son los que son. 11, 11 y 12. Es empírico. No hay otro dato. En general las circunstancias, no siempre es así, hacen que el coste del jugador nacional esté por encima del americano o cotonou. Habrá que evaluar, hay una serie de condicionantes. Llegan las ventanas y tu equipo se va por ahí mientras otros se quedan entrenando. Si se lesiona, pagas tú. Es verdad que creas vínculo y cariño, pero tiene desventajas también. Hay que buscar une equilibrio físico, mental y en lo humano. Tuvimos una reunión magnífica con la plantilla. Hablamos en el tono que hablamos aquí, si alguien se puede enfadar porque digamos que no ha estado bien... Asumieron que había sido una temporada decepcionante en lo deportivo. En lo humano es fenomenal. Yo no me escondo, a los que no siguen les deseo todos los éxitos, van a tenerlo seguro en modelos donde encajen. A lo mejor sigue alguno más. Ya se hablado con algunos de ellos. Se ha comunicado la idea cuál es. Tenemos pendiente hablar, independientemente del escenario, no sería inteligente dar más información".

"Tengo que ser lo más discreto posible, estamos avanzando", decía sobre los planes futuro el presidente: "Va a ser difícil el verano, van a aparecer nombres, en algunos acertareis y otros no. Incluso pueden salir jugadores con contrato, iremos viendo durante el verano. La idea es cambiar el concepto y a veces los vínculos hay que romperlos. Así se mueve esto, la gente de alrededor intenta dar informaciones para condicionar a los equipos, para favorecer a los suyos. Habrá muchos cambios, como mínimo ocho nombres nuevos. Tiene contrato también Pablo Sánchez, además de Yannick, Darío, Alberto y Jonathan. Es una decisión de la dirección deportiva. Se diseñan escenarios de equipo. Si la dirección deportiva o entrenador lo considera, podría no seguir alguien que tiene contrato. Hay escenarios de todo tipo. Estamos empezando el camino. Estamos apuntando alto en el mercado, intentando hacer un equipo bueno e ilusionante".

"Tenemos que ser conscientes de dónde estamos", razonaba López Nieto cuando se le cuestionaba por los objetivos de la próxima temporada: "Somos el quinto presupuesto de la ACB, pero con matices. Hay dos equipos (Madrid y Barça) que tienen una fractura con el resto, con 40 millones de euros de presupuesto, otros dos (Baskonia y Valencia) tienen 20 millones. Después estamos en 10, 9, 8.1... Joventut, Gran Canaria, Tenerife, con nosotros por delante, pero también con una fiscalidad distinta y no con la rigurosidad que tenemos. Tenemos dos fiscalizaciones, por pertenecer a la Fundación y por parte de la ACB. Hay una situación más rígida. Nuestra realidad, engañarnos sería tontos, es que están esos cuatro por delante. Otros que tienen técnicamente, insisto en lo de técnicamente porque habría que estudiarlo bien, menos dinero, nos llevan ventaja deportivamente, como Tenerife, Gran Canaria y Joventut. Bilbao y Murcia parecen crecer sólidamente. Manresa y Breogán, que pueden ser estrellas fugaces, acabaron por delante. Estamos el 12. A partir de ahí, queremos una fórmula para ir avanzando y llegar al sitio que nos corresponde. El hábito de estar en Copa del Rey, en el play off y finales de competición europea debe recuperarse. Burgos fue campeón de la BCL y la Intercontinental, tuvo que cambiar la plantilla, pero la sinergia, el fuego y la química no ha fluído y gastó más dinero que nadie sin suerte. Tenemos definidos el modelo, por encima de la nacionalidad va la profesionalidad, que el coste de la ficha responda a sus cualidades. Necesitamos un baloncesto más físico, es lo que se lleva en la ACB. El entrenador se maneja mejor en ese escenario de jugadores. Lo tenemos claro, sin renunciar a los jugadores que lleguen desde Los Guindos. Sabía dónde venía, no voy a echar ningún balón fuera. Este proyecto está compuesto por buenos jugadores, siempre se han elogiado por vosotros desde que se ficharon. No ha habido química, no hubo fuego. Me dicen los que se saben, y lo veo también, que el equipo necesita más físico en la competición. Vamos a trabajar en una línea en la que paguemos al jugador por su calidad profesional y no por su nacionalidad".

Sobre los próximos fichajes, decía López Nieto decía que " a mí me gustaría tener uno bueno, bonito, asequible y accesible y con la edad para jugar nosotros. Vamos a priorizar lo deportivo. Después ya será tarea mezclar al grupo. Que el grupo que venga ilusione, que pueda proyectar. No voy a decir que tenemos un equipo para arrasar, pero la filosofía es distinta, el marco será otro. No hay nada ejecutado con varios jugadores que acaban. Hay escenarios de diseño de equipo, no es nada seguro, hay jugadores con contrato que podrían salir. Ahí ya trabaja la dirección deportiva. Estamos abiertos en la construcción del equipo que tenemos. Estamos mucho más libres, prácticamente es construir un equipo desde cero, pero no hay nadie garantizado desde el respeto. Queremos hacer el equipo que queremos, aunque podremos equivocarnos, pero tenemos la idea clara", cerraba el máximo mandatario cajista.

"Siempre aprendo, no soy muy listo, de donde estoy. Algo sabía de la provincia, aprendía más en la Diputación. Algo sabía de baloncesto e intento saber más. Esta Liga ACB es muy importante, muy fuerte, tiene una dimensión mediática inferior a la calidad que tiene. Es una Liga impresionante. No hay ningún partido que esté decidido de antemano, es lo que la hace grande. Equipos que han descendido han ganado a equipos de la Final Four. Es tremendamente competitiva, le falta apertura al gran público, más allá del público endogámico del baloncesto. Es un deporte atractivo, siempre he seguido el baloncesto. La calidad de la Liga es enorme y destaco un cambio de la liga de antaño, la defensa es primordial en el baloncesto", contextualizaba sobre su aterrizaje.

"Nunca, jamás, me he arrepentido", decía cuestionado personalmente López Nieto por sus sensaciones: "Sabía lo que venía, sé lo que quiero y a lo que voy. Hemos intentado trasladar al entorno esa idea. Hubo momentos que lo vi muy difícil y pensé que menos mal que no éramos el Andorra o el Burgos, no lo niego. Supimos darle la vuelta, nos faltó pensar que éramos un poquito mejores. Insisto en que estuve muy a gusto con los profesionales deportivos, con el grupo de trabajo en Los Guindos, en lo deportivo y administrativo, extraordinario. Estoy encantado y con muchas ganas de conseguir revertir el resultado, que es el peor de la historia deportiva del club".