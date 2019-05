Los Guindos acoge las fase final infantil de Málaga

Finalizaron las fases de Campeonato de Andalucía de las competiciones infantil masculino e infantil femenino femenino en la presente temporada 18/19, y ya se conocen los equipos que disputarán las Fases Finales. Serán dos Fases Finales en las que los equipos (4 masculinos y 4 femeninos) se enfrentarán todos contra todos en una liga a única vuelta desde este viernes 3 hasta al domingo 5 de mayo en el Pabellón de Los Guindos y que contará con la colaboración de Unicaja y Cash Express Beltrán. INFANTIL FEMENINO (Del 2º al 5º Puesto):Los equipos participantes serán: Promesas Cafés Baqué, CAB Estepona Negro, EBG Málaga 05-06 y Unicaja Andalucía´06. En juego estará la segunda posición tras quedar Unicaja campeón provincial al finalizar en primer lugar de la fase regular (por sistema de competición en la categoría infantil femenina, aprobado en la reunión de clubes a principio de temporada, el campeón de la fase regular es el campeón provincial de la categoría). Por tanto, un sólo billete para el Campeonato de Andalucía de clubes que se disputará en La Línea de la Concepción (Cádiz) del 14 al 19 de mayo de 2018.La emoción será máxima en esta Fase Final, aunque bien es cierto que hay un equipo favorito como es Promesas. Las del Litoral no han cedido ningún partido ante los conjuntos con los que se va a enfrentar en la fase final, sin embargo no querrán verse sorprendidas por el resto de equipos que han realizado hasta la fecha una fantástica temporada. Tanto CAB Estepona Negro y EBG Málaga 05-06 esperan hacer un gran papel ya que atesoran una gran calidad en sus filas, además las esteponeras vienen con la moral por las nubes tras vencer en la última jornada a las de Los Guindos. Por último, Unicaja Andalucía´06 buscará el subcampeonato de la categoría ya que no puede obtener el otro billete del CADEBA ya que, tal y como establece el reglamento, solo puede ir un equipo por club.Duelo bonito también en los banquillos con grandes entrenadores/as como son: Juanma Suárez (Promesas), Alberto Bolet (CAB Estepona), Mari Carmen Molina (EBG) y Viti Riverola (Unicaja´06).INFANTIL MASCULINO (Del 1º al 4º Puesto):Los equipos clasificados son: Unicaja Andalucía, CAB Estepona Negro, EBG Málaga´05 y CB Novaschool Rincón de la Victoria. Los dos mejores equipos de esta fase final se clasificarán para el Campeonato de Andalucía de clubes 18-19 que se disputará en Cabra (Córdoba) del 21 al 26 de mayo de 2018.Una Fase Final que se presenta bastante igualada por lo que la emoción será máxima. Unicaja es el claro favorito, sin embargo deberá emplearse a fondo ya que los otros tres conjuntos han realizado hasta la fecha una fantástica temporada. Estepona es el que mejor balance tiene (13-1), seguido muy de cerca por EBG (12-2) y Novaschool (10-4). Esta temporada el nivel es bastante alto, por lo que se esperan auténticos partidazos en Los Guindos. En los banquillos habrá también un gran nivel de entrenadores: Manolo Bazán (Unicaja Andalucía), Juan Ramón Ramos (CAB Estepona), César Rivera (EBG Málaga) y José Antonio España (CB Novaschool).