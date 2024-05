Louis Bullock: "Málaga es uno de los mejores sitios para jugar al baloncesto"

Louis Bullock repasa su carrera en una entrevista extensa para Jot Down Sport. Con un espacio para hablar del Unicaja, primer club de una trayectoria en España donde dejaría un legado, como uno de los grandes jugadores extranjeros que han pasado por este siglo en ACB. Llegaba a Málaga en 2002. Jugó dos temporadas, con un global 128 partidos en el Unicaja, 15.4 puntos de media por partido, un tirador de seda, un finalista de ACB. Seis años en el Real Madrid, Caja San Fernando y cerrar su trayectoria en Estudiantes. "Málaga era fenomenal porque el tiempo, la playa y el baloncesto es una combinación maravillosa. Es uno de los mejores sitios para jugar al baloncesto, y también para vivir", recuerda Bullock, ahora con 48 años y algo apartado de los focos en los últimos tiempos.

Vivencias con Boza Maljkovic de entrenador. "Bueno, con Boza había muchos entrenamientos que el denominaba 'fuertes' para fortalecer las piernas. Me decía 'te vamos a mejorar esas piernas, vamos a correr un poco' (risas). Corríamos mucho, pero no hay queja, estuvo muy bien, con él aprendí lo que hace falta para ganar títulos. Si te fijas, tanto los equipos de Boza como los de Scariolo siempre han cosechado éxitos", cariñoso Sweet Lou con Maljkovic. Recuerda esos tiempos donde acabó dejando el Unicaja para comprometerse con el Real Madrid. "Estaba muy bien en Málaga, llevaba dos años muy buenos. Mi hija había nacido allí, me encantaba la ciudad. Quería seguir, pero cuando Boza fue al Madrid fui la primera llamada que hizo. Parece que fue a Madrid diciendo 'Quiero a Louis' (risas) Y ahí, la verdad, es que me planteé que Unicaja era un gran equipo, pero una oportunidad para ir al Real Madrid había que aprovecharla". Y se fue con Maljkovic para la capital.

De los grandes tiradores que han pasado por la ACB. Qué sería de Bullock en el baloncesto actual. Recuerda sesiones extensas de tiro, de mucho acierto, de nuevo con protagonistas relacionados con el Unicaja. "Sí, hay un par de las que no me olvido. Una es en un entrenamiento en Málaga, un día haciendo un entrenamiento solo de tiros, con Berni Rodríguez, él y yo. Me puse a meter triples seguidos, seguidos, seguidos… y llegué hasta 77 o 78, algo así. Pero fue desde la misma posición, sin cambiar, en el mismo sitio. Y la otra ocasión fue en mi primer año en Madrid, después de un entrenamiento, antes de los playoffs del año 2004/2005. Entrenábamos en Estepona, haciendo un Camp antes de playoffs, me puse a tirar moviéndome, cambiando los posiciones, de esquina a esquina, a tope… Y meto, meto, meto y debieron ser casi 80, 79 o algo así, seguidos. Pero tardé 30 minutos, más o menos, y fue después del entrenamiento, tenía a todos mis compañeros sentados, mirando, y algunos diciendo: 'Eh, Louis, que queremos ir al hotel a descansar'. (risas). Y yo seguía metiendo tiros, mientras ellos estaban con el hielo en las rodillas y todo eso. Querían ir al hotel y comer y estar tranquilos porque entrenábamos otra vez por la tarde, y esto era por la mañana, y los entrenamientos con Boza no eran tan fáciles. Los pobres estaban: 'Venga, Louis, vamos. Falla uno'. Y yo seguía pum, pum, pum…", anécdotas que narraba Bullock, que cumplirá 48 años el próximo lunes.