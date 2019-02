Louis Bullock revela el curioso motivo por el que fichó por el Unicaja

Seguro que el aficionado cajista con poso recuerda a Louis Bullock. 128 partidos en el Unicaja, 15.4 puntos de media por partido, un tirador de seda. Sweet Lou, le llamaban y así es su nick en Twitter. Bullock, que regresó a Estados Unidos tras jugar, después de dos años y medio en Málaga, en Real Madrid, Caja San Fernando y Estudiantes, estuvo hablando en el programa Elegidos de Movistar y desveló una anécdota que nunca había contado sobre su fichaje por el Unicaja.

Por recordar, era el final de la temporada 2001/02 y el Unicaja se veía con opciones de hacer algo importante pero Boza Maljkovic y el director deportivo, Juanma Rodríguez, tomaron una decisión con riesgo antes del inicio del play off. Cortaron a Veljko Mrsic (aunque la idea primera era hacerlo con Danya Abrams) para dejar su hueco de extracomunitario (los croatas entonces contaban como tales) para Louis Bullock, un base-escolta que había acabado la temporada en Italia como máximo anotador con 24.9 puntos por partido en el Olimpia Milano, que no se clasificó para el play off. Había jugado antes en el Muller Verona tras destacar en la Universidad de Michigan.

Bullock hizo unas grandes eliminatorias, promediando 16.5 puntos, y fue uno de los artífices de que el Unicaja llegara por segunda vez en su historia a una final de la ACB, aunque quedara un sabor agridulce por perder 0-3 ante el Baskonia con factor cancha a favor. Estaría dos años más en Málaga, el último de ellos participó en aquel partido famoso a las órdenes de Sergio Scariolo en Valencia que cambió la historia del club antes de fichar por el Madrid... a las órdenes de Boza Maljkovic.

Pero, ¿por qué ocurrió eso? La culpa la tuvo el padre de Louis Bullock. Lo cuenta con esta deliciosa anécdota el jugador natural de Washington. "Mi agente quería que fichara por el Unicaja para los play off y me llamó y yo le dije que no. Mi agente insistió y llamó estando en casa de mis padres. Me dijo 'por favor, es un muy buen equipo, uno de los mejores entrenadores en Europa, Boza Maljkovic, por favor, ven'. Y le dije 'No, que no quiero, voy a renovar con Milán", relataba Bullock.

Ahí fue cuando apareció al figura paterna. "Mi padre estaba escuchando la conversación y me dice '¿Qué pasa?'. Yo le dije que había un equipo en España que quería que jugara con ellos los play off. '¿Y qué vas a hacer?' He dicho que no, estoy aquí de vacaciones", continuaba Bullock, que vio cómo se cambiaba el rostro de su padre. La respuesta fue una lección de vida: "Mira, no te vas a quedar en mi casa sabiendo que hay trabajo fuera. Llama ahora a tu agente, pídele los detalles del vuelo y te vas para España". Y por Málaga apareció Louis Bullock para hacer historia en el baloncesto español.