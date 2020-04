Durante la temporada el Unicaja estuvo pendiente del mercado, en el que ha incorporado a Darío Brizuela y Axel Bouteille como jugadores a largo plazo y a Simonovic y Mekel como refuerzos temporales. Pero hubo alguno más en el radar. Uno de ellos, el base sueco Ludde Hakanson.

Hakanson llegó en edad junior al Barcelona y después estuvo en Riga, Sevilla (con Luis Casimiro como entrenador), Fuenlabrada y Estudiantes antes de marcharse esta temporada al Stelmet Zielona Gora de la mano de Zan Tabak, antiguo pívot del Unicaja y que ha llevado a Hakanson a un gran nivel de juego en Polonia. De hecho, allí se ha dado por acabada la temporada y el equipo ha sido proclamado campeón por ir líder en el momento de la suspensión por el coronavirus.

El jugador sueco confirmó que el Unicaja se interesó por él durante la temporada. "Era la verdad que se interesaron por mí, aunque no supe mucho. Esto fue mi agente, a quien le dije que me dijera sólo los detalles. Hasta donde yo sé, el Unicaja hizo una llamada telefónica al Stelmet, pero terminó allí. No se hicieron detalles. Creo que no me hubiera ido porque necesitaba jugar una temporada completa en un nivel constante y bueno. También creo que el club no me dejaba ir durante la temporada", explicaba Hakanson, con experiencia en la ACB y que tenía el plus de que es un jugador que se considera cupo de formación.

Hakanson destacaba el papel de Zan Tabak en su progresión. "Me ha ido genial. Es un entrenador muy exigente, pero con mucho conocimiento y sensibilidad. Él sabe lo que es bueno para el equipo y los jugadores. Proporciona consejos muy claros y específicos que son útiles en el campo. Los jugadores de baloncesto bajo su liderazgo se están desarrollando y mejorando. Soy el mejor ejemplo. Esta temporada mostré todos mis cualidades y mejores características. Incluso mejoré mis defectos, sobre todo la defensa. Fue el elemento en el que más trabajé. Creo que di un paso en la dirección correcta. Pero hay margen de mejora".