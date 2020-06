Satisfacción en las palabras de Luis Casimiro tras la victoria de su equipo ante el Joventut que le permite mantener vivas las opciones de alcanzar las semifinales de esta fase final de la Liga Endesa. "El partido sabíamos que iba a ser difícil, duro y largo. La Penya juega con mucha frescura, cuando tienen acierto son letales. Creo que sufrimos en el primer tiempo, pero nos mantuvimos", destacaba el técnico cajista, al que le generó dudas el primer tiempo pero que acabó con victoria: "En el segundo nos metimos en el partido. Mantuvimos la calma, pusimos el balón donde lo necesitábamos y sacamos un partido cuando parecía difícil".

Sobre la exhibición de Bouteille, Casimiro fue cauto y señalo la constante del grupo, que siempre encuentra a un jugador que tire del carro cuando es necesario, hoy le tocó al francés. "El segundo tiempo de Axel ha estado muy bien. El primero no tanto. El otro día fue Waczynski, el otro día otro... Tenemos un equipo que es largo y profundo, cualquier jugador puede dar un paso adelante y estar más fino, con más feeling. Tenemos que poner el balón donde está el jugador en racha. Hoy le ha tocado a él", ensalzaba al alero y enchufaba al resto: "Los necesitamos a todos. Son 12 jugadores que están participando y todos suman. Es lo que tiene este equipo".

Sobre los objetivos del equipo se mantuvo en su guión ambicioso y cauteloso, y pone el objetivo ya en el Baskonia: "Desde que llegamos nos planteamos jugar cada partido como si fuera el último. No mirar más allá del partido siguiente. Son todos importantes. Seguimos con la intención de competir al máximo y ser ambiciosos. Si hacemos un buen trabajo podemos ganar a cualquiera. Vamos a pensar en los dos partidos que quedan. Ahora el Baskonia, que es un equipo duro de Euroliga. Tenemos que hacer nuestro trabajo".

"Ahora mismo, tal y como está el grupo podríamos ser rivales directos. De ese partido, puede salir el que esté en las semifinales, con todos los respetos a Bilbao Basket", apunta Casimiro sobre el partido de este próximo martes, que podría decidir una plaza para las semis: "Ahora mismo tenemos que descansar y concentrarnos en el rival. Hacer el trabajo lo mejor posible. Ahora disfrutar de esta victoria y descansar".

Casimiro cumplía hoy 60 años y sus jugadores le regalaron el triunfo: "Es difícil celebrar en la condiciones que estamos. Hay pocas posibilidades. Tenemos que tirar de cena de equipo. Ha habido un detalle por parte del club y el staff técnico, una tarta. Ahora la compartiremos con los jugadores. Lo mejor que tengo es que me han regalado una victoria. Era muy importante. Nunca me hubiese imaginado un cumpleaños en junio celebrando una fase final de liga. Me quedo con la satisfacción del deber cumplido nuestro trabajo".