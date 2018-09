"Luis quiere un baloncesto un poco más salvaje"

Carlos Suárez García-Osorio (Aranjuez, 1986) inicia la sexta temporada en el Unicaja. Nadie lleva más temporadas que él y sólo Brian Roberts es un poco más veterano. "La mejor decisión de mi vida", dijo alguna vez que tomó cuando rechazó in extremis un acuerdo con el Montepaschi Siena para venir a Málaga de la mano de Joan Plaza. Ya no está el único entrenador al que ha conocido en el Unicaja, pero viene uno que no es nuevo para él, Luis Casimiro. Ha moldeado su cuerpo para seguir jugando de cuatro pero con más explosividad. El capitán cajista explica cómo ve el nuevo proyecto.

-Sexta temporada en Málaga, pero cambia el panorama.

-Han sido cinco años buenos con Joan, a mi modo de ver. El club y todos los que hemos estado con él le agradecemos lo que ha hecho por nosotros. Pero llega un nuevo entrenador. Le conozco de dos años que estuve con él en Estudiantes. También es intenso y quiere un baloncesto un poco más de salvaje. Más de correr, de contraataque, de más posesiones. Con unas ideas nuevas sobre todo en defensa que poco a poco vamos cogiendo

-¿Esas ideas cambian mucho respecto a Plaza?

-Muchas cosas no, son parecidas. Tampoco vamos a inventar nadie el baloncesto, muchas cosas continúan, pero es otro estilo de baloncesto. Hay que coger el nivel grupal, que ha costado más por las circunstancias que han rodeado al equipo por la ausencia de jugadores. No obstante, no podemos poner esa excusa para el viernes.

-¿Qué implica ese juego más salvaje al que se refería? ¿Más rapidez? ¿Más velocidad?

-Más posesiones. A priori vamos a recibir más puntos, lógicamente. Si tienes menos recibirá menos. No tiene por qué ser que tienes peor defensa por recibir más puntos. Hay una estadística que es más fiel, yo creo, que son los puntos recibidos por posesión rival. Es cierto que vamos a ser un equipo más vertical, de correr. Digamos que estilo Real Madrid, con muchos tiros de tres. Tenemos muchos tiradores, creo que la afición se va a divertir y esperemos que cuando vayan al Carpena salgan con una sonrisa.

-¿Y usted se siente cómodo en ese juego?

-Sí, sí. La verdad es que he jugado así en muchas situaciones. Es cierto que en pretemporada me cuesta más, si me tuviesen que pagar por cómo lo hago en pretemporada no estaría en el Unicaja (risas). Pero bueno, es cierto que cuando asimilas el trabajo te vas sintiendo mejor. He llegado este año en mejor estado que nunca y ya hay ganas de que el viernes empiece todo.

-Dijo en el primer día de pretemporada que había perdido siete u ocho kilos en verano.

-He perdido tres kilos más. Me encuentro bien, incluso hago mates y todo (risas). Ahora tengo que coger algo de peso, pero del bueno, muscular. Baja el ritmo de trabajo, pero con la alimentación todo irá mejor. Entrenando me encuentro bastante fino, asimilando carga de trabajo. A medida que pasan los años tienes que estar más delgado. Si no te cuesta mucho más. A mi cuerpo le viene muy bien esto.

-¿Qué ha cambiado de dieta?

-Ha sido un poco emocional todo. Entrenar en verano es bastante duro, llegué a momentos de pájaras y cambié la alimentación, me lo propuse hablando con Diego (preparador físico). Quería cambiar mi cuerpo, me encontraba bien en el campo pero sentía que quería mejorar. Y esa mejora pasaba por cambiar mi físico, mi cuerpo. Lo voy a notar en el campo. Como menos hidratos, más pescado, mucho pescado por la noche, más proteínas. También descansar, beber mucha agua... Es primordial.

-Hablábamos del estilo. ¿Ve al equipo con capacidad para adaptarse a lo que pide Luis Casimiro?

-Sí, somos gente, como Jaime, muy vertical. Brian coge el balón y es rápido parar armar el contragolpe. Adam y Dani son grandes tiradores, Dragan va a dar seguro este año un salto de calidad respecto al año anterior. Kyle es un grandísimo tirador y Lessort es un animal y puede correr el contraataque como un base. Eso nos va a ayudar, es el baloncesto que se lleva, que tanto gusta a los aficionados. En ese estilo de juego de más correr, rebotear, rapidez...

-Su nuevo compañero de posición es Kyle Wiltjer. Parece que anota con mucha facilidad.

-Es un grandísimo tirador de tres puntos, pero puede jugar en el poste bajo. Sabe que le van a conocer más en la ACB con el tema del scouting y le va a costar más tirar sencillo. Pero tiene más recursos, puede jugar en el poste bajo, penetrar... Es un jugador completo, no se le puede comparar a Jeff Brooks, es un jugador diferente. Es más especialista, Jeff era más físico. Nos puede ayudar bastante para abrir el campo. Tiene 25 años, el jugador siempre debe tener la aspiración de seguir mejorando. Él tiene la mentalidad americana de ser mejor cada día. Es una apuesta del club, en el Olympiacos no tuvo tantos minutos y aquí quiere buscar ese tiempo en pista.