Luque, en el mundo NBA

Desde hoy al sábado se concentran en L'Alqueria del Básket, que cuenta con las mejores instalaciones del continente para formación, algunos de los mejores proyectos europeos de 13 y 14 años. Allí estará Javier Luque, que esta temporada jugó en el infantil del Unicaja.

El malagueño será parte de un grupo de jugadores que disfrutarán del Europa Training Camp, unas sesiones de entrenamiento para preparar el Jr. NBA World Championship, que se celebra cerca de Orlando del 7 al 12 de agosto.

El base no estará en Orlando al tener compromisos con la selección española

Se trata del único español seleccionado para un conjunto de 10 integrantes, que durante estos días se ejercitarán a las órdenes de italiano Alessandro Nocera y el finlandés Eero Levä. En las instalaciones del Valencia Básket Luque ya descolló en la fase previa de la Minicopa, donde se erigió en líder del conjunto de Manolo Bazán para conseguir el billete a la fase final de Gran Canaria.

No obstante, Luque no acudirá al estado de Florida ya que tiene compromisos con la selección española. El base fue citado por la sub 14 de David Soria para disputar del 9 al 11 de agosto el torneo BAM en la citada L'Alqueria. El pívot verde David Jiménez también acudirá. Un torneo donde habrá dos equipos de España -la lista completa es de 26 jugadores-, que se medirán a Polonia, Grecia, Ucrania e Israel.