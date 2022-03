“Málaga es el escenario perfecto para un Mundial”

Nikos Zisis (Salónica, 1983) se retiró el pasado mes de junio, con 37 años, tras una última temporada en el AEK de Atenas. Jugó en el Carpena muchas veces con equipos de Euroliga, también con el Bilbao en ACB. Estuvo esta semana en el sorteo del Mundial sub 17 que se celebrará este verano en la provincia. Es miembro de la comisión de jugadores de la FIBA y también director deportivo de la Federación de Grecia. Atendió con amabilidad a Málaga Hoy para hablar del torneo que viene y varios asuntos más.

–Su extensa carrera comenzó con varios torneos internacionales de categorías inferiores. ¿Qué recuerdos tiene?

–Es algo grande para cualquier chico, para cualquier jugador jugador, tener la posibilidad de representar a su país desde joven. Es un gran honor, pero también tienes la oportunidad de competir internacionalmente, desde muy joven y competir con jugadores de todo el mundo. Es la manera de hacer algo grande con tu país, pero también de comprender lo que necesitas para ser un gran jugador, para tener una gran carrera. Creo que estos torneos son una gran experiencia.

–Un Mundial es un plus por mezclar diferentes estilos y selecciones de todo el mundo.

–Absolutamente. Yo no pude jugar un Mundial inferior, sí varios Europeos. Pero creo que es aún mayor la experiencia por esa oportunidad de jugar con otros países. EEUU es un país que siempre es muy, muy potente, con mucho talento. Pero hay una gran variedad de jugadores y entrenadores, mayor que sólo si juegas contra europeos.

–Jugó muchas veces en Málaga, conoce más o menos la ciudad. ¿Cree que es un buen lugar para celebrar el torneo?

–Hablaba con Carlos Cabezas y Carlos Jiménez [presentes en el sorteo también] y les decía que ojalá de chaval me hubieran traído a jugar un torneo en la Costa del Sol... (risas). Venir y competir en una Copa del Mundo es una gran oportunidad. Es una gran ciudad, es una ciudad de baloncesto. Creo que para el visitante es una gran oportunidad de ver a una gran cantidad de talentos competir entre ellos pero, al mismo tiempo, disfrutar de la Costa del Sol y pasárselo bien en el tiempo libre. Creo que Málaga es el escenario perfecto para este torneo en la primera semana de julio. Vine a jugar muchas veces contra el Unicaja, pero al final ves el aeropuerto, el hotel, un poquito de la ciudad y te vas para casa. En un torneo largo como este estás 10 días, disfrutas de la gran comida española, del tiempo, vas a la playa... Y al mismo tiempo ves un gran baloncesto. Es el escenario perfecto.

–Echamos de menos a Grecia en el torneo.

–Sí, desafortunadamente los últimos años no fueron los mejores en resultados. Pero hay una situación completamente nueva en la Federación de Grecia. Las personas han cambiado por primera vez en muchos años. Creo que con trabajo y algo de suerte podremos de nuevo estar presentes en Mundiales y ser muy buenos en torneos europeos. Estoy seguro de que llegará el momento de que volveremos a estar arriba.

–¿Qué hace ahora tras su última temporada con el AEK?

-Desde noviembre soy el general manager de la selección griega. Es en el equipo senior, pero estamos cooperando con los que coordinan las selecciones inferiores, ayudando en todo lo que está en mi mano. Estoy muy contento por tener esta oportunidad, para mí la selección nacional es una gran parte de mi corazón. Empecé desde muy joven, desde sub 16. Fue una gran experiencia ganar medallas desde ahí hasta el nivel senior. Una experiencia inigualable. Estoy feliz por estar aquí. Intentamos abrir una nueva era en la Federación, regresar como equipo. Durante demasiados años no tuvimos presencia, faltaron grandes éxitos. Intentaré hacer lo mejor posible para ayudar a mi país.

–Se enfrentó muchas veces a la selección española, como en aquella final de Saitama. ¿Qué recuerda?

–Ufff, muchas, muchas cosas. Veo ahí a Jorge Garbajosa, ahora presidente de la Federación... Muchos recuerdos. España era siempre el partido imposible de ganar. Yo jugué 15 veranos con el equipo nacional y en partidos oficiales sólo les ganamos una vez. Y recuerdo perfectamente la victoria, en la fase de grupos del Europeo de 2013, en Eslovenia. Perdimos grandes partidos como la final de 2006. También la semifinal del Europeo de 2007 en Madrid. Fue una derrota dura para nosotros porque jugamos muy bien, pero Juan Carlos Navarro nos metió en la segunda parte un montón de triples... Ahora, una vez acabada la carrera, fue una bendición para mí competir a ese nivel tan tremendo con la selección española, con Francia, EEUU... Esos grandes equipos. Cuando terminas tu carrera entiendes que ha sido un privilegio haber jugado tantos años y ante tantos buenos equipos.

–¿Qué recuerda de su año en Bilbao y sus meses en Badalona?

–Los mejores recuerdos. La ACB es la mejor liga de Europa, la mejor competición nacional. Todos lo sabemos. Lo es aún hoy. En términos generales, no hay duda. Quizá han bajado algo los presupuestos, pero en nivel de talento, en general y por el número de equipos que lo tienen, no hay comparación. Incluso marca la diferencia fuera de la pista. No tuve una experiencia muy larga en la ACB, pero tengo recuerdos muy bonitos. Fue

–Estuvo esta temporada en Málaga Fotis Katsikaris, que fue su entrenador en Bilbao y en la selección griega.

–Sí, lo sé. Estuve cenando con él y su mujer, están aún equipo. Fue un placer verles. Desgraciadamente, es el problema de los entrenadores. Si las cosas no van bien, se les señala a ellos. El Unicaja es un club de una gran tradición, con títulos. Quizá no con la permanencia en la superélite de Madrid o Barça, pero es un equipo muy sólido y con raíces entre los mejores. Lo normal es tener altos y bajos. Conozco bien este club. Jugué aquí con Benetton, CSKA, Siena, Bamberg, Bilbao... Con todos los equipos, menos con la Penya. Estoy seguro de que le vendrá el momento. No está siendo el año que se espera por su nivel, pero estoy seguro de que volverá más fuerte.