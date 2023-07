"Málaga 2024 va a ser la mejor Copa del Rey que se ha hecho"

Los mejores equipos nacionales de 3x3 compitieron en la Jaula Movistar. La Plaza de la Marina fue el escenario del evento en el que la ACB quiso dar el pistoletazo de salida a la Copa 2024, que albergará el Martín Carpena en febrero próximo. Quedan siete meses aún, pero ya se trabaja en la promoción. Durante todo el día compitieron sobre la pista montada en el emblemático lugar malagueño. Mediada la tarde estuvieron las autoridades: Antonio Martín (presidente de la ACB), José María Arrabal (secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía), Borja Vivas (concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga) y Juan Rosas (diputado provincial de Málaga).

"Felicito a la ACB por seguir desarrollando el juego del baloncesto y celebrar una Copa del Rey que, ya anticipo, no es una Copa del Rey más, esta va a ser la mejor Copa disputada hasta ahora, va a ser algo inédito y especial en un sitio que sabe apreciar eso. Espero que todos disfrutéis de este gran acontecimiento", decía Arrabal, el malagueño que está contribuyendo a que Andalucía sea una constante referencia en la organización de eventos deportivos.

Antonio Martín, mientras, apuntaba en la misma línea: "Gracias a Junta, Ayuntamiento y Diputación por una apuesta incontestable por el baloncesto, no sólo por el del ACB, es la ciudad del baloncesto, este año con más motivo por cómo el Unicaja ha hecho vibrar no sólo a la gente de Málaga sino a todo el mundo. Para nosotros es motivo de fiesta volver a colaborar con una Copa en Málaga y en un lugar como el Carpena, que es símbolo de pasión. Aquí el baloncesto es más que baloncesto. La Copa del Rey no va a ser una Copa al uso ni va a durar sólo cuatro días. Va a empezar antes, va a ser muy divertida tanto dentro como fuera. Ya os avisaremos de cómo vamos a hacer la mejor Copa del Rey que se ha hecho".

Borja Vivas, por su parte, decía que "es el pistoletazo de salida para la Copa, dentro de poquito tenemos el sorteo con España, Estados Unidos y Eslovenia, es un placer traer eventos de esta dimensión a Málaga".