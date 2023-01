Málaga, presente en el futuro del baloncesto español en Huelva

Huelva es escenario del Campeonato de España de selecciones autonómicas, que se disputará hasta el próximo sábado. Los mejores jugadores infantiles y cadetes del país se dan cita en tierras onubenses para jugar un evento por el que han pasado en las dos últimas décadas casi todos los jugadores internacionales españoles. Hace año y medio, por ejemplo, Mario Saint-Supéry llevaba a Andalucía al título cadete y ahora se entrena cada día con el primer equipo del Unicaja.

Como siempre, una abundante presencia malagueña en los cuatro equipos andaluces que se presentan. En infantil femenino están las jugadoras del Unicaja Pilar Huertas, Elsa Jiménez y Luna Calleja. Melilla, Murcia y Valencia son las rivales del grupo, con las dos primeras pasando a cuartos de final. En infantil masculino están los cajistas Sergio Arroyo, Elías Ibadín, Gonzalo Nuño y Daniel Sierra. Forman parte del equipo que consiguió de manera brillante en diciembre clasificarse para la Minicopa. La Rioja, Canarias y Extremadura son los rivales del grupo.

En categoría cadete, ocho componentes de la selección femenina son de equipos malagueños. Las jugadoras del CAB Estepona Daniela Llavero y Laura Vera más las del Unicaja Chelsea Dike, Paula Falcón, Paloma Muñoz, María Peña, Carla Ramírez y Adriana Romero. La generación cajista fue hace año y medio campeona de España infantil con el Unicaja. Jugarán ante Canarias, Castilla La Mancha y Melilla.

En cadete masculino, el equipo dirigido por el malagueño Javi Montáñez tiene a cinco jugadores del Unicaja, con Guillermo del Pino, Kelly Dike, Adolfo Nuño, Rubén Salazar y Manuel Trujillo. Del Pino, Salazar y Trujillo son habituales con la selección española y los dos últimos tienen minutos frecuentes con el equipo de Liga EBA. Castilla La Mancha, La Rioja y Valencia son los rivales.

En total, 20 de los 48 jugadores andaluces se forman en clubes malagueños, 18 en el Unicaja y dos en el CAB Estepona. Da idea del peso del baloncesto de la provincia en Andalucía. Los directores técnicos de las Federaciones Autonómicas apostaron por un torneo en el que desaparecen las categorías especial y preferente. Todo el mundo puede luchar por las medallas, y todos los equipos jugarán un mínimo de cinco partidos en cinco días. Los dos primeros días decidirán los ocho mejores equipos del torneo, que jugarán ya en partidos de todo o nada desde cuartos de final. Se clasificarán los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).