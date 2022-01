Maljkovic defiende a Djokovic: "Le dijeron dos veces que podía viajar"

El ex entrenador del Unicaja Bozidar Maljkovic es ahora presidente del Comité Olímpico de Serbia y una autoridad en su país. Boza se pronunció en Radio Marca sobre la situación de Djokovic y toda la polémica en Australia. Les une una estrecha relación. De hecho, el maestro baloncestístico recomendó a Nole que se instalara en Marbella, como hizo desde hace unos años.

"Todo el país está atento a lo que pasa con él, la familia de Novak es muy humilde, eran muy pobres y nadie ha sufrido como él en su carrera deportiva. Parece todo una broma, en media hora ha cambiado todo de nuevo. Él habló dos veces con los organizadores del torneo y le decían que viajara a Australia. De repente, no puede entrar por una confusión entre los organizadores y el gobierno. Djokovic no tiene ningún problema, el problema lo tienen ellos", opina Maljkovic: "Lo peor es que le han dejado sin comida porque necesita alimentación sin gluten, un hotel que para él ha sido una cárcel. Serbia no ha tratado nunca a nadie, y menos a un campeón, como están tratando a Djokovic en Australia".

"En Serbia no es obligatorio la vacunación. En Tokyo tuvimos 87 deportistas y casi todos fueron vacunados. No le han dado ni materiales para entrenar. No puede ser lo que le están haciendo a Djokovic, nosotros no lo haríamos con Ian Thorpe. Puede ser que a Novak le compense vacunarse para que no le pase en otras partes del mundo. Él ya tuvo coronavirus. No sé que es lo que hará, pero la manera en la que le han tratado no es bueno", asumió.

Por último, Maljkovic se refirió a las posibles consecuencias que puede acarrear la situación de Djokovic en Australia. "El 10 de febrero hay un Serbia-Australia de baloncesto femenino en Belgrado, mi hija Marina es la seleccionadora. Nosotros no vamos a generar ningún problema, pero la gente está caliente. Tenemos cultura deportiva, vamos a hacer todo lo posible para que ellos se sientan bien", finalizó.