Manolo Rubia agradece las muestras de cariño

Después de su jubilación este sábado, el hasta ahora director deportivo del Unicaja, Manolo Rubia, ha recibido numerosos mensajes de cariño a través de redes sociales y de manera personal. El gaditano, fincado en Málaga desde los 22 años, quiso agradecer públicamente a través de las de la entidad. "Yo no tengo redes, pero a través de las del club quiero haceros llegar mi más profundo agradecimiento a todos los que habéis dedicado unos minutos en enviarme vuestras muestras de cariño y respeto que me hacen emocionarme después de tantos años dedicado a lo que más me gusta, el baloncesto. Muchas gracias a todos", decía Rubia, que ya dejó vacío su despacho en Los Guindos, que en los próximos días ocupará Juanma Rodríguez, al que él relevó en 2010.