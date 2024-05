Manresa, Manresa y Manresa

En sencillo dejar volar la imaginación con lo que exhibe en la pista el actual Unicaja, pero la realidad es que este jueves hay un partido de play off importante ante el Baxi Manresa. Podía pensarse que con la fiebre que hay por el equipo volarían las no muchas entradas, algo más de 1.000, que se ponen a la venta en cada partido. 24 horas después de que estuvieran disponibles, quedaban más de 800. Es un síntoma de que quizá aún no se ha asumido entre la afición la importancia del duelo. La eliminatoria de cuartos de final es traicionera. Los duelos a tres partidos igualan las fuerzas y el primer partido cobra más trascendencia si cabe. Había tres opciones (jueves, sábado y domingo) y la ACB optó por el único día no fin de semana, momento en el que la asistencia al Carpena crece sustancialmente respecto a los duelos de lunes a viernes, para la confrontación del primer clasificado con el octavo.

Hace justo dos años el Baxi Manresa humilló al Unicaja (30-3 de parcial de salida en el Nou Congost) en el primer partido de otros play off, el de cuartos de final de la BCL. Barrió 2-0 en la serie. Fue un durísimo golpe, uno más, de realidad. La capacidad de regeneración del club del Bagés es increíble. Sus mejores jugadores van volando (Sima estaba en el otro bando entonces) pero Pedro Martínez, un técnico de culto entre colegas, es capaz de tener una chistera inagotable para conseguir hacer a su equipo competitivo. Nadie seguramente ha zarandeado esta temporada al Unicaja como lo hizo el Manresa en el partido del Congost, en el que llegó a ganarle por casi 20 puntos antes de una remontada malagueña con 15 minutos finales primorosos. Pero la advertencia está ahí, es un equipo capaz de jugar al ritmo que propone el Unicaja, de hecho le supera en número de posesiones. Tiene más profundidad Ibon, pero habrá un equipo que no tiemble ni dude por ese vértigo.

El equipo descansó este lunes y desde este martes prepara el play off, sin mucho tiempo para afinar. Este martes habla Djedovic y este miércoles lo hará Ibon Navarro, ante la premura no habrá el clásico Media Day previo. Manresa, Manresa y Manresa, es el mensaje que se trasmite desde dentro del club para bajar la euforia que hay en el entorno, lógica por la mágica trayectoria del equipo. Pensar en que si Valencia o UCAM es una falta de respeto al equipo catalán, despojado de cualquier presión, metido en Europa y con un premio rotundo por dejar fuera a un equipo de Euroliga de los play off. No traicionarse a sí mismo es una regla sagrada de este Unicaja.