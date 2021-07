Manuel Trujillo y Rubén Salazar, con España sub 14 y Eloy Suárez, en la sub 13

La primera quincena de agosto será intensa en la localidad vallisoletana de Íscar. Los jóvenes talentos de menos de 14 años trabajarán juntos para ir analizando las generaciones que competirán internacionalmente a medio plazo. La FEB ha hecho públicas las listas de la sub 14, sub 13 y sub 12 masculina, con 84 jugadores que trabajarán en la Academia de Iniciación con David Soria como responsable y más de 30 técnicos con el objetivo de ir detectando el talento y su progresión de las generaciones del 2007, 2008 y 2009.

En clave malagueña, no hay representantes en la sub 12, en la sub 13 está Eloy Suárez y en la sub 14, Rubén Salazar y Manuel Trujillo. Tres jugadores en edad infantil, los dos últimos antes de su paso a cadetes, que han llamado la atención de los responsables de formación federativos para incluirle en este seguimiento.