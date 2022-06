Mario Saint-Supery, en un muro con mucha historia

Una feliz idea de los anteriores dirigentes del Unicaja pudo recuperarse esta temporada una vez la pandemia ha dado tregua. Los Guindos fue escenario de un acto de final de temporada para la cantera, que esta temporada ha vivido momentos felices. Los seis equipos (chicos y chicas infantiles, cadetes y juniors) han sido campeones de Andalucía y cuatro han sido medallistas a nivel nacional (plata de los cadetes y bronce de los tres equipos femeninos). También quedó la gran temporada del equipo junior, que jugó la fase de ascenso a LEB Plata. Reconocimiento a la labor de todos en un sobrio acto que potencia la imagen del club.

La gala comenzó con el reconocimiento a los seis equipos a los que el Director del Área de Deporte, Medio Ambiente, Ocio y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado; la Concejala de Deportes, Noelia Losada, el Director de Deportes de la Diputación, Borja Vivas; Juan José García de Farmaquímica junto al Director Deportivo y al de cantera del club, Juanma Rodríguez y Ramón García, entregaron un recuerdo de la temporada, un póster con la fotografía de familia de la cantera, por un lado, y la de su propio equipo, por el otro.

Después, Mario Saint-Supéry descubrió su nombre, en el panel de canteranos que han debutado en el primer equipo, cosa que consiguió esta temporada siendo además el más joven, de momento, en hacerlo con 15 años, 11 meses y 2 días. De mano de los embajadores del Club, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, recibió una fotografía del día de su debut en el Carpena como recuerdo. Su nombre acompaña al de los dos embajadores, ambos campeones del mundo senior y junior y de Korac, Copa y Liga con el Unicaja, en un muro en el que hay, por ejemplo, un All Star de la NBA como Domas Sabonis, pioneros que pusieron las primeras piedras de la historia del club. Rafa Santos y Yannick Nzosa habían sido los jugadores que anteriormente habían inscrito su nombres.

Ha sido una temporada alucinante para el joven rinconero, que en edad cadete ha quemado etapas jugando en nueve conjuntos distintos en un año. Hará la pretemporada con el primer equipo tras jugar el Europeo sub 16 con España y estará cerca del primer equipo durante la temporada. Con la posibilidad de salir en LEB Plata complicada a día de hoy, no descartada, seguirá en EBA si no el segundo equipo.

Otro momento importante fue la entrega de los premios Jugador y Jugadora Ejemplar, un reconocimiento que se hace "no al mejor jugador, ni al que más destaca en las estadísticas, sino al que entrena sin descanso, al que es buen compañero, tiene un buen comportamiento y un buen rendimiento académico", según el club. Votados por todo el staff de cantera, los ganadores fueron Marina Torró, del cadete femenino y Eloy Suárez, del infantil masculino, que recogieron su premio.

También hubo un momento de recuerdo para aquellos chicos y chicas que han pasado una temporada dura por lesiones largas y no han podido jugar pero a los que el baloncesto les espera la próxima temporada, y para los tutores de los becados, María del Mar Lucio-Villegas y Víctor Mba Bilogo, y la secretaria de cantera, Susana Subiri.