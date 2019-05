Para Marta García (Marbella, 1986), el ascenso del Unicaja a Liga Femenina 2 tiene un "sabor superespecial". "Yo me fui de Málaga con 15 años. El sueño de mi vida era que en Málaga se hiciera un equipo femenino potente y ascenderlo es el culmen de una carrera", decía la pívot, que dio un relevo de calidad alta en el interior, metiendo siete puntos y capturando ocho rebotes.

García fue reclutada a principios de siglo por la FEB para integrar el Proyecto Siglo XXI con las mejores promesas del país. Se marchó a Barcelona y ahí comenzó una carrera que le llevó por el Universidad de Córdoba, el Stadium Casablanca de Zaragoza, el Unión Navarra, en el CD Promete de Logroño y, por último, en el Alcobendas, alternando Liga Femenina (tres temporadas) y en Liga Femenina 2.

Con 30 años regresó a casa y empezó a preparar el MIR tras sacar la carrera de Medicina. Le picó el gusanillo después de entrenar con el Mijas Gamarra, preludio de la llamada del Unicaja para ser parte del estreno de la sección. "Este ascenso es uno de los mejores momentos que viví. Es un equipo diferente al del año pasado. Yo era la única veterana y no pude tirar del equipo. Este año las veteranas tienen una calidad impresionante, las jugadoras jóvenes han mejorado y madurado muchísimo y se nota en la pista", explicaba la pívot malagueña.

"Gemita [García] y yo llevamos muchos años luchando por que se haga en Andalucía, en Málaga en particular, un equipo que aglutinara a todas las andaluzas, que son muchas las que salen de calidad, y no se tengan que ir de Despeñaperros para arriba. Se pierde mucho talento y es una gran pena. Este proyecto le doy las gracias a la persona que lo decidiera, es una maravilla para Málaga",se congratulaba Marta García, que fue internacional desde sub 18 a sub 21, con medallas en categorías inferiores.

"Ha sido difícil, a nivel laboral la carga ha sido mayor y los entrenamientos eran de mucha duración, acabábamos muy tarde y madrugaba. Estaba agotada a nivel de cansancio, pero es el premio", reflexionaba Marta, que admitía que "ya en Liga Femenina no creo que pueda seguir, ya no se puede compatibilizar. He jugado muchos años en Liga Femenina 2 y exige un compromiso que ya no puedo dar".

Eso sí, Marta García advierte de lo que viene: "La Liga Femenina 2 bajó unos años de calidad, pero ahora se está recuperando y hay que completar un poco más el equipo. La base es muy buena, las jugadoras de cantera tienen un futuro excepcional y, si se fomenta que sean ellas las futuras generaciones, con un poquito de apoyo estarán arriba. Hay muchísimos equipos de base y que haya jugadoras en Liga Femenina 2 de casa donde la gente se pueda reflejar y tener ganas de jugar es el camino".