Strelnieks, referencia del AEK, no estará ante el Unicaja

Janis Strelnieks se pierde lo que resta de temporada por una fractura de tendón de Aquiles, por lo que no estará en esa final entre AEK de Atenas y Unicaja por el liderato de grupo. Duro mazazo para el cuadro heleno, jugador capital, ya muy condicionado para lo que viene. El veterano combo letón, de 33 años, tuvo un mal gesto este miércoles ante el Galatasaray, a priori sin dar muestras de una lesión grave. Esta mañana se han confirmado los peores pronósticos, según apuntaba la prensa helena, a falta de confirmación por parte del AEK; además dice adiós al próximo Mundial de este verano, donde también ejerce un gran papel en la selección de Letonia.

Strelnieks promedia 13,8 puntos y 3,5 asistencias en la BCL. Estuvo poco lúcido en el Carpena, al igual que el resto de sus compañeros, desconocido para el nivel que ha mostrado AEK en esta fase. Durísimo escollo el que se encontrarán los de Ibon Navarro, con un ambiente seguro que infernal, pero muy mermado sobre el parqué. Es un partido que se debe ganar sí o sí.

