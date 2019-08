El fichaje de Melvin Ejim es uno de los más intrigantes del Unicaja que este lunes empieza a funcionar. A caballo entre las posiciones de tres y cuatro, con físico de mucho nivel pero también capaz de hacer otras cosas en la pista, se identifica con la línea de los que se ha buscado en el mercado. A sus 27 años, se acerca a su madurez y habrá oportunidad de ver sus evoluciones en el Mundial de China.

La cantidad de bajas en el equipo de Canadá y el rol que le ha reservado Nick Nurse, flamante campeón de la NBA con Toronto y a la sazón seleccionador nacional, a Ejim permiten asegurar que estará en la lista final. Es también la información que posee el Unicaja, así que habrá que esperar a mediados de septiembre para verle por Málaga. Antes tiene una misión con su país.

Ejim, nacido en Toronto y formado en la Universidad de Iowa, representa esa línea de creciente presencia de jugadores canadienses en universidades americanas y la NBA. No se ha asentado en la mejor competición del mundo y ello le ha llevado a dar vueltas por Europa. Pero ha demostrado un compromiso ferviente con la selección y ello le da galones.

Cory Joseph, hasta este año compañero de Domas Sabonis en Indiana, y el pívot Kelly Olynik son los jugadores de referencia en el equipo, los NBA que han quedado en pie en la criba más el pívot Birch. El propio Joseph incluye a Ejim en ese núcleo duro. En un reportaje en el web canadiense Sportsnet, se profundiza en la importancia del nuevo jugador del Unicaja en la selección de Canadá.

"Cuando hablas de mí y de Kelly, también tienes que hablar de Melvin. Es otro de los corazones y almas de este programa, lo ha demostrado año a año. Ha sido factor clave, clave en cualquier éxito que hemos tenido y continuará siéndolo", decía Joseph sobre el jugador cajista definido en el reportaje como "una navaja suiza".

Las palabras de Joseph enlazan con el alto concepto que tiene Nick Nurse, campeón de la NBA, sobre Ejim. "Él da trabajo duro y energía, dentro y fuera, en la cancha y lejos de ella. Nunca sabes realmente qué es lo que te va a ofrecer. Es una especie de factor X, esa clase de jugador del que puedes esperar que dé todo. Me gusta. Me ha gustado desde mucho tiempo atrás", piropea Nurse a su jugador.

En la posición de tres hay un área de debilidad en la configuración de la plantilla de Canadá, lo que propicia que Ejim sea visto como una opción para ese puesto. Y es que se le observa como ala-pívot más natural. "Realmente no importa, no cambia la posición de tres y de cuatro para nosotros, para nuestra forma de jugar. Su versatilidad le permite jugar sin problemas en las dos posiciones", analiza sobre él Nurse.

"No cambia realmente nada", dice el ex jugador del Unics de Kazán sobre su posición en la pista: "Por la manera en que estamos jugando puedes jugar en múltiples posiciones. Creo que no cambia mucho la posición, cualquiera que sea, mientras esté dentro de la pista. Creo que el coach ha estado probando a jugadores diferentes en diferentes posiciones en la preparación. Me ha dicho que haga cosas diferentes que no he hecho antes en mi carrera, diría. Por ejemplo, cosas como subir el balón e inciar el ataque o hacer diferentes cosas. Creo que es un aspecto en el que puede crecer y en el que me va a ayudar a hacerlo", responde Ejim cuando se le cuestiona sobre su puesto en el campo y las peticiones de Nurse.

Y es que al nuevo jugador del Unicaja se le ve como uno de los líderes del grupo, en el que también está Kyle Wiltjer. "He estado aquí durante un tiempo, creo que los chicos me respetan lo que tenga que decir, intento dar lo mejor de mía para guiar a algunos de los chicos nuevos y a motivar al resto. Creo que es parte de mi ADN, mi carácter, así que me encargo de ello. Creo que el coach me ha estado incitando a hacerlo, así que pienso que el liderazgo está en mi rol", sentencia Ejim. Un interesante ejercicio para imaginar qué puede aportar el canadiense al cuadro de Luis Casimiro.