Melvin Ejim: "Cuando me llamaron para venir otra vez a Málaga empecé a dar saltos"

Melvin Ejim (Toronto, 1991) fue el último jugador que pasó por la sala de prensa del Martín Carpena este verano. El canadiense llega con ritmo competitivo tras haber disputado los partidos de la ventana última de clasificación para el Mundial con su país y fue liberado de la AmeriCup, en la que está Augusto Lima. Ejim transmitió mucha felicidad por iniciar su segunda etapa en Málaga. Estuvo en la temporada 2019/20, la de la final de Copa, la del covid y la de la burbuja de Valencia. Allí tuvo la oportunidad de sentenciar el pase a semifinales contra el Baskonia, pero se escapó. El segundo capítulo quiere escribirlo mejor.

"Cuando contactamos para fichar a Melvin, fueron horas las que tomó para decidir venir aquí", reseñaba el director deportivo, Juanma Rodríguez: "Creíamos que completaba nuestro juego interior por su experiencia, versatilidad, presencia física... Conocíamos su ética de trabajo y calidad humana como deportista y personas. Nos sentimos muy contentos de que rápidamente aceptara nuestra propuesta de venir aquí. Viene de jugar las ventanas FIBA con Canadá, es asiduo a la selección, se formó en Iowa State y tuvo diferentes experiencias en Italia, España, Rusia, Eslovenia y Montenegro. Vuelve aquí a Málaga y estamos muy contentos".

"Estoy extremadamente contento de volver, el año que estuvo aquí fue complicado por el covid, no fue sencillo. Cuando tuve la opción de venir a Málaga este verano salté de alegría en mi casa y dije sí rápido. Conozco bien al club y la ciudad. Con el entrenador y el director deportivo hablé varias vece, me contaron el proyecto y sentí que podía encajar muy bien, sé que se intenta un cambio respecto a los últimos años, que podía ser una pieza para hacer un proyecto bueno y bonito para cambiar los últimos años", exponía el jugador torontino, que dejó un grato recuerdo en su temporada anterior. De hecho, la opinión de parte del staff que permanece de aquella temporada fue importante a la hora de decidir su regreso por la huella positiva que dejó.

"Sé que hay muchos cambios, nueve jugadores nuevos, es un diferente entrenador. Llegué hace unos días, pero he hablado con el entrenador varias veces y me gusta la mentalidad que tiene el entrenador y la dirección en la que quiere ir. Los objetivos que tenemos y pensamos que puede ser diferente a lo que ha pasado en las últimas temporadas", decía Ejim sobre el contexto en el que viene a Málaga: "Lo más atractivo es que vengo a un club con gran historia, que por alguna razón no ha podido tener éxito en las últimas temporadas. El hecho de haber construido un proyecto con un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos con hambre, es una gran motivación para venir aquí, para regresar".

"El año fue difícil, personalmente tuve dos lesiones, de tobillo y de gemelo, no fue la temporada que esperaba. Me encanta el club, los jugadores, la ciudad... Me encantaba ser parte del club y hubiera querido seguir, pero el club decidió que no, es parte del negocio. No me fue bien particularmente, no he tenido otra temporada con tantos problemas físicos. Espero que esta vez pueda ofrecer una mejor versión mía, fue una gran experiencia y tengo la suerte de tener otra oportunidad", ahondaba Ejim sobre la primera temporada en Málaga.

"Respecto a cuando jugué antes en Málaga he crecido en madurez y mentalidad"

¿Es un Ejim diferente? "He cambiado un poco, lo mejor es la mentalidad y madurez. Hay temporadas en las que tiras mejor o peor, que puedes sacar más faltas y vas más a los tiros libres, pero creo que en lo que más he evolucionado respecto a cuando jugué en Málaga ha sido que he crecido en madurez y mentalidad, siento qué hay que hacer mejor en cada momento en la pista", refería el canadiense, que se siente cómodo, asegura, en las posiciones de tres y cuatro, una versatilidad que buscaba el club: "En el Buducnost jugué más de tres, de cuatro cuando se necesitaba. En el Cedevita fue más o menos igual en cada puesto. Creo que la posición no es importante. Creo que puedo dar cosas al equipo, jugar en transición, en el perímetro, en el poste... No importa la posición, depende del momento del partido. Estoy preparado para ayudar en las dos posiciones. Lo importante no es la posición, sino lo que pueda ayudar al equipo con mi trabajo".