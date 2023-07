Melvin Ejim, en la prelista de Canadá para el Mundial

Canadá apuesta fuerte por el Mundial de este verano, nueva etapa de Jordi Fernández como seleccionador y unas expectativas que se van por las nubes; de las claras favoritas a medalla, incluso como una alternativa real a Estados Unidos por el oro. Luego la competición dictaminará, con selecciones como España o Francia que siempre rompen algún esquema. Prelista de 18 jugadores en la que aparece Melvin Ejim, estimado siempre el jugador cajista en su país, rol similar al que adquiere en Málaga, necesario para compactar los equipos. Ha tenido Nick Nurse, anterior seleccionador, todo un campeón de la NBA, algún agradecimiento y halago hacia Ejim. "Es una especie de Factor X. Nunca sabes realmente qué es lo que te va a ofrecer", definía Nurse a Ejim, línea que se mantiene con Jordi Fernández. No obstante, sobre el papel tendrá difícil hacerse un hueco en la lista final.

Porque los nombres imponen. Jamal Murray, socio perfecto de Jokic en los Denver Nuggets campeones de la NBA, por supuesto carne All Star, como lo es Shai Gilgeous-Alexander; el jugador de los Thunder fue reconocido en el Mejor Quinteto de la temporada gracias a los 31.4 puntos, 4.8 rebotes y 5.5 asistencias por partido. Además, hasta ocho jugadores más de NBA: RJ Barrett, Dillon Brooks, Cory Joseph, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Nickeil Alexander-Walker, Oshae Brisset y Luguentz Dort. Puede ser un debate intenso si Canadá, hombre por hombre, está por encima de Estados Unidos. Además, jugadores de primer nivel de ACB como Kassius Robertson, que apunta a Valencia Basket; Phil y Thomas Scrubb, Kevin Pangos, Trae Bell-Haynes o Kyle Alexander.

Y en esa selección estelar aparece Melvin Ejim, de 32 años, en el mejor momento de su carrera por lo mostrado en Málaga, trayectoria que tuvo amagos de perderse, pero ha encontrado ese sitio, tan valorado además por el Unicaja, que decidió renovarle por una temporada más. Un jugador además muy querido por el aficionado, virtudes que se adaptan a la perfección con esa identidad malagueña. Tendrá que pasar un corte difícil, pero ya aparecer en una lista tan marciana tiene su mérito.

