Melvin Ejim, un plus de energía y motivación

El Unicaja espera este miércoles la llegada de Melvin Ejim a Málaga después del Mundial. Lo hará con la medalla de bronce histórica para Canadá conseguida tras una trepidante final de consolación ante Estados Unidos. Para muchos era la final esperada, pero los grandes favoritos colapsaron ante Serbia y Alemania, a la postre plata y oro. No obstante, fue un primer paso importante para los canadienses en su intento de crear un equipo potente (los jugadores abundan en la NBA) después de varias decepciones. La expedición volvió a su país, celebró la medalla y ahora vuela ya el cajista rumbo a Málaga.

A las órdenes del español Jordi Fernández, Melvin Ejim intervino en los ocho partidos (sólo siete jugadores canadienses lo hicieron en todos) con una media de 10 minutos, con promedios de 2.4 puntos (50% en tiros de campo y 100% en libres), 2.9 rebotes, 1.3 asistencias y 0.6 robos para 6.1 de valoración. Con más protagonismo en la primera fase, su minutaje fue descendiendo aunque siempre tuvo un hueco para labores específicas. No es un jugador al que haya que juzgar con números obvios porque su espectro se abre mucho. Más en un bloque con tanto talento entre sus jugadores como el que posee Canadá, en el que hay que realizar labores de intendencia en las que Ejim es un número uno. La plaza olímpica era el mínimo al que se aspiraba (no se hacía desde Sidney'00 con Steve Nash al mando) y así se consiguió con el plus de la medalla. Se habla de más jugadores canadienses alistado para ir a París y el puesto estará caro. Pero un acicate más para Ejim para hacer una buena temporada en Málaga.

El cuerpo técnico cajista evaluará el estado de Melvin Ejim para ver si puede echar una mano al equipo en la Supercopa. Viene con ritmo competitivo del Mundial, pero, como suelen señalar los técnicos, se entrena muy poco y se juega mucho y esa no es la preparación ideal para una pretemporada. Pocas dudas hay sobre el chasis del de Toronto, un superdotado físico. La idea es que entre en la rotación y dé vigor y profundidad a un juego interior que con las bajas de Sima, Kravish y Lima y con el remiendo de Diop va a competir en los primeros compases. Siguiendo el modelo de Alberto y Perry, ellos jugaron al fin de semana siguiente de acabar el Mundial el Costa del Sol, pero aterrizaron antes en Málaga que Ejim.

Con el catalán y el estadounidense se va con calma. El de Girona ya tiene cicatrizada la rotura que sufrió antes de iniciar la pretemporada cuando trabajaba en solitario, pero aún está tierna y no se quieren correr riesgos en una zona delicada. Con Kravish se sigue el tratamiento conservados para la fascitis, lesión puñetera aunque no sea grave. Ambos apuntan más hacia el inicio de la ACB. Recomponer la rotación era uno de los aspectos a los que se refería Ibon Navarro que llevaría a decrecer el rendimiento.