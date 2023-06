El excajista Melvin Sanders forja a Victor Wembanyama, próximo fenómeno de la NBA

Melvin Sanders, exjugador del Unicaja, prepara a Victor Wembanyama antes de llegar a la NBA, muy esperado el aterrizaje del gigante francés, elegido número uno del Draft por los San Antonio Spurs. Ejercicios de fuerza y movilidad con el excajista, que militó en el club en la temporada 2007/08.

Victor working on his strength and mobility with trainer Melvin Sanders 💪🏽 Translating his skills to the NBA with his frame is going to be so much easier as he strengthens his entire foundation as an athlete. This is everything.(🎥 @sandersfit_/IG) pic.twitter.com/LS9vA2jKrG