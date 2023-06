Mercado ACB: Pablo Laso, McFadden, Moncho Fernández, el no del Gran Canaria a la Euroliga...

Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid, ha firmado como nuevo entrenador del Bayern Múnich alemán hasta el verano de 2025, informó el club bávaro en un comunicado. Laso, de 55 años, vuelve a los banquillos después de su salida en el verano de 2022 del Real Madrid, al que había dirigido con notable éxito desde 2011, al ganar dos Euroligas, seis Ligas, seis Copas del Rey, siete Supercopas de España y una Copa Intercontinental. En total logró 22 títulos.

Con anterioridad, el vitoriano, que tuvo una larga trayectoria como jugador en el Baskonia, el propio Real Madrid, Cáceres, Girona, Lleida y Valladolid, así como fue 61 veces internacional, dirigió al Amics del Básquet, Valencia, Cantabria y Gipuzkoa.

Su espectacular etapa en el club blanco acabó en julio, un mes después de sufrir un infarto, cuando el club blanco anunció su salida y posteriormente la elección de Chus Mateo, hasta entonces su segundo, como nuevo entrenador de la primera plantilla.

Laso cerró los últimos detalles este fin de semana con el director general, Marko Pesic, y el director deportivo, Daniele Baiesi, según el Bayern Múnich, y este lunes fue presentado en el Audi Dome.

"Es un gran honor y me alegra estar en Múnich", señaló el entrenador español, y agradeció al club que cuente con él para "ser partícipe" del proyecto bávaro en la Euroliga y la liga germana.

"Naturalmente, estaría feliz de lograr éxitos similares a los del pasado, pero el éxito no se define únicamente por ganar la Euroliga, y eso debería quedar claro para todos. Estoy comprometido al 100 por ciento y listo para ayudar a Bayern a alcanzar el siguiente nivel de este emocionante proyecto", apuntó.

Herbert Hainer, presidente del Bayern, aseguró que están "súper felices" de la incorporación de Laso, del que dijo que "tiene una tremenda experiencia, ha celebrado grandes éxitos con el Real Madrid y es uno de los entrenadores más reconocidos en la Euroliga".

"Estamos encantados de poder contar con un experto en baloncesto como Pablo Laso para nuestro club. Ha sido muy solicitado por comprensibles razones, y que haya aceptado ahora es un gran honor. Pablo es uno de los entrenadores más exitosos de la última década y estoy seguro de que nos influirá de manera positiva con su experiencia y personalidad", aseveró Marko Pesic.

El Gran Canaria renuncia a la Euroliga

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este lunes que el club no disputará la Euroliga por motivos económicos, "una vez analizada la situación", por lo que volverá a disputar la Eurocopa.En un comunicado, el club ha apuntado que ha tomado esta decisión tras una sesión extraordinaria del Consejo de Administración del CB Gran Canaria-Claret en la que se ha votado esta decisión al valorar un informe elaborado por la entidad.

Eduardo Pascual, por José Luis Mateo en el Obradoiro

Eduardo Pascual mostró este lunes, durante su presentación como nuevo director deportivo del Monbus Obradoiro, su ambición por conseguir una plaza para jugar en Europa, y avanzó que próximamente se reunirá con el técnico Moncho Fernández para tratar su continuidad.

“Vosotros habláis de Europa, pues vamos a intentar clasificarnos para Europa. Vamos a intentar ir a un play off. ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Hay que intentar siempre ser un poquitín mejor, no de repente ser muchísimo mejor”, señaló en rueda de prensa.

No obstante, y a la espera de que el club reciba esa invitación para jugar en la Basketball Champions League, el bilbaíno advirtió de que “lo primero” es estudiar la “viabilidad” del club antes de dar ese importante paso.

“Vamos a intentarlo”, comentó Pascual, que asume como “un reto muy importante” su llegada al Obradoiro, donde tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a José Luis Mateo. Cuestionado por el futuro del técnico Moncho Fernández, quien finaliza este mes su vinculación con el club, el nuevo director deportivo avanzó que su continuidad dependerá de si las dos partes coinciden en el proyecto de futuro.

“El entrenador es lo más importante de un equipo, y lo que se valora mucho es la trayectoria de Moncho. Lo que vamos a ver a partir de ya es si él quiere formar parte de este proyecto, en el cual está muy involucrado, y seguir sus años en Obradoiro. Nos tenemos que conocer, decidir si podemos trabajar juntos”, explicó.

“Hay que tratarlo de forma natural. Ahora se incorpora una persona con unas ideas. Lo más importante es el objetivo que tiene el club, saber si somos todos capaces de ir de manera conjunta”, agregó.

El futuro de Moncho Fernández

Raúl López, presidente y máximo accionista del Monbus Obradoiro, aseguró este lunes que la intención del club es que el técnico Moncho Fernández amplíe su vinculación, que expira el próximo 30 de junio, como mínimo hasta 2024.

“Eduardo se pondrá a trabajar hoy mismo y hablará con el entrenador. La idea que tenemos todos es que Moncho continúe. El primer paso es reunirse con él porque si nosotros le decimos que queremos que siga y él no quiere… la solución la tiene el entrenador”, explicó el dirigente en rueda de prensa.

El empresario no quiso desvelar con qué presupuesto contará el Obradoiro en el curso 2023-24, en el que podría estrenarse en una competición continental, pero aclaró que no será “inferior” al de la pasada temporada.

“Lo primero es aclarar lo del entrenador, luego habrá que planificar la plantilla con los jugadores que tienen contrato, con los que no lo tienen pero nos gustaría que continuasen... Es la labor que queremos tener más avanzada este mes”, destacó.

Moncho Fernández llegó al Obradoiro en 2010. En junio de 2021 amplió dos años más su contrato con el club santiagués, al que ha dirigido 399 partidos.

McFadden sigue en Murcia

La sonrisa de la Liga Endesa se queda en Murcia. En apenas dos años, Thad McFadden se ha convertido en una pieza fundamental para el club y muy querida por la afición murciana. El norteamericano renueva su contrato con el UCAM Murcia CB durante una temporada con opción a otra, siendo la próxima campaña la tercera consecutiva.

El escolta con pasaporte georgiano es uno de los veteranos del club y así lo avalan su compromiso y experiencia tanto en Basketball CL como en Liga Endesa, donde esta temporada ha promediado 13.2 puntos, 37.2% en tiros de tres y 9.5 de valoración.

Especialista en balones calientes, Thad McFadden seguirá amenazando desde la línea de tres puntos con la camiseta del UCAM Murcia la próxima temporada.