Mercado BCL: Cholet y Strasbourg se refuerzan

Nick llega durante la temporada 2018/19 a Europa para varios años, primero en Nanterre. Pasó las siguientes dos temporadas en Turquía, en Turk Telekom, donde también jugó en la Basketball Champions League. Luego regresó a Nanterre en 2021/22, donde esta vez jugó toda la temporada, con buenas estadísticas (13,2 puntos - 4rb - 5,8pd - 14,7 valoración). Luego se dirigió a un nuevo continente al fichar en China por los Beijing Ducks durante una temporada antes de recalar en Israel en 2023 en Hapoel Holon. Allí estuvo comprometido hasta el final del partido de ida de la BCL y, por tanto, quedó libre a finales de diciembre. Se espera su debut en el partido de liga francesa ante el Limoges.

Por su parte, buscando un jugador para completar y reforzar su equipo, el SIG Strasbourg anunció que fichó hasta final de temporada al base francés Boris Dallo (1.96 metros y 29 años). Es una cara conocida que regresa al club. Boris Dallo, que se unió al club durante la temporada 2019/20, demostró ser importante dado su impacto defensivo y su versatilidad en ataque. En el verano de 2019, como temporero, logró rápidamente encontrar su lugar como fijo. Vistiendo la camiseta del SIG Estrasburgo 40 veces en todas las competiciones antes del cierre del COVID-19, ocupó un lugar destacado en el colectivo de Estrasburgo.

Poitiers, Partizan de Belgrado en Euroliga, Antibes, la G-League, Panionios, Aris Salónica, Nancy, Le Portel, Cholet el año anterior y Asvel fueron sus escalas previas a regresar al Strasbourg después de que en el Asvel no contara demasiado en Euroliga. "Estoy muy feliz de volver y tengo muchas ganas de reunirme con mis compañeros de equipo y trabajar con ellos. No llego con el mismo rol que la primera vez y eso es normal porque el contexto es diferente, llego a mitad de temporada. Mi rol es más bien una especie de valor agregado, tengo que demostrar que puedo ser de valor agregado para lograr los objetivos que tengo claros. Debemos ganar el campeonato para consolidar nuestro lugar entre los 8 primeros y en la BCL ganar partido tras partido. Sí, a mitad de camino llevamos tres derrotas, pero matemáticamente todo es posible para aspirar al segundo puesto. No puedo esperar para ponerme a trabajar", decía el jugador.