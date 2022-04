Milosavljevic: el Partizan de Fuenlabrada, la guerra y dos años "muy duros" en Málaga

Hace 30 años, una guerra llevó al exilio a un equipo de baloncesto y enamoró a una ciudad. La Guerra de los Balcanes obligó al Partizán de Belgrado a jugar la Copa de Europa en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Aquel equipo acabó siendo campeón de Europa. "Allí todos tienen a Fuenlabrada en el corazón", asegura a EFE Dragan Milosavljevic, alero del Fuenlabrada y excapitán del Partizán. Estuvo cuatro años en el Unicaja.

El Partizán de Fuenlabrada, campeón de Europa en 1992, cumple 30 años. Aquel equipo entrenado por un joven Zeljko Obradovic y liderado por Sasha Djordjevic, Predrag Danilovic, Ivo Nakic o Nikola Loncar hizo historia del baloncesto europeo ganando un título pese a jugar sus siete partidos como local de la fase de grupos en el exilio.

En 1992, la FIBA, entonces organizadora de la máxima competición continental de baloncesto, decidió que los equipos de la antigua Yugoslavia tendrían que disputar sus partidos como locales fuera del país por la inseguridad debida al conflicto bélico. En tiempo récord, el Partizán encontró acomodo en el reciente Pabellón Fernando Martín. No fue el único: el Slobdna Dalmacija de Split se refugió en La Coruña y el Cibona de Zagreb en Puerto Real (Cádiz).

Conoce bien la historia Milosavjlevic, hoy alero serbio del Fuenlabrada que en aquellos tiempos contaba apenas tres años, pero que pudo comprobar la huella que dejó aquella particular experiencia en el conjunto serbio, uno de los grandes semilleros de talento del baloncesto europeo, durante sus cinco temporadas (2010-15) defendiendo la camiseta del Partizán.

"Todo el mundo lo recuerda. Hay muchas camisetas y cosas que los aficionados del Partizán llevan en todos los partidos que tienen escrito el nombre de Fuenlabrada. Todos tienen a Fuenlabrada en sus corazones porque ayudó al Partizán a jugar cuando no podía hacerlo por la guerra. Fue la temporada de más éxito del Partizán", explica en conversación con EFE.

Tres décadas después, la historia no se olvida en la capital serbia. "He escuchado muchas historias sobre aquello, incluso jugué aquí en Fuenlabrada un torneo por los 20 años (en 2012). El Partizán tiene solo una Euroliga, estamos orgullosos de ella y ocurrió en Fuenlabrada. Es algo grande para los aficionados", añade Milosavljevic.

La presencia del equipo balcánico encendió la chispa del baloncesto en la localidad madrileña, que no tuvo equipo en la máxima categoría del baloncesto hasta cinco años después, en la temporada 1996-97, pero se aficionó al deporte gracias a aquel equipo. Tanto que en el partido contra el Joventut, el público local no dudó en tomar partido por el conjunto balcánico frente al club español. "Que animaran a un equipo que venía de otro país es algo increíble. Muestra como el Partizán se hizo con un trozo del corazón de la gente de aquí", observa Milosavljevic.

TREINTA AÑOS DESPUÉS, DE NUEVO LA GUERRA EN EUROPA

El alero serbio conserva recuerdos de la guerra, que sucedió cuando estaba en plena infancia. "Fue muy duro, vivimos una vida muy dura y todos recordamos las bombas. No fue fácil, pero sobrevivimos", rememora.

El drama bélico ha vuelto a Europa 30 años después, pero en Ucrania, actualmente invadida por Rusia. "Me recuerda el tiempo en el que nosotros vivimos eso. Es muy triste que la gente que no tiene nada que ver con la guerra esté muriendo por la situación política. Me siento muy mal por ellos, espero que acabe pronto", subraya Milosavljevic.

El alero serbio volverá a enfundarse este sábado el negro Partizán, en una equipación conmemorativa del trigésimo aniversario que el Fuenlabrada lucirá en el duelo de la próxima jornada de la Liga Endesa ante el Monbus Obradoiro (18.00 horas). "Ya me la he probado, por supuesto, me evoca grandes momentos", confiesa el alero.

UN REFUERZO CLAVE PARA LA PELEA POR LA SALVACIÓN DEL FUENLABRADA

Milosavljevic llegó al Fuenlabrada como refuerzo en diciembre, y su adaptación fue inmediata: en su debut le hizo 12 puntos y capturó 3 rebotes ante el Valencia Basket, y de media está aportando 9,1 puntos, 2,2 rebotes y 1,6 asistencias en unos 25 minutos de juego por encuentro. "Esta liga se acopla muy bien a mí, me gusta la mentalidad, la gente, y España como país es más cercano para mí", explica.

Con experiencia previa en ACB en el Unicaja de Málaga, del que formó parte cuatro temporadas pero solo pudo disputar dos por una serie de lesiones entre 2019 y 2021, Milosavljevic aprendió en ese periodo a valorar lo importante. "Durante dos años no pude jugar, fue muy duro, pero me permitió apreciar las pequeñas cosas. Intento no olvidar que hay que disfrutar de cada momento del baloncesto", confiesa.

Inmerso en la competitiva pelea por la salvación, con seis equipos en un margen de tres victorias -Fuenlabrada y Obradoiro con nueve, Andorra, Burgos y Zaragoza con ocho y el colista, el Betis, con seis-, un triunfo este sábado contra el conjunto gallego sería un golpe de mano para el equipo madrileño hacia el objetivo de continuar en la Liga Endesa otro año más.

"Creo que es un partido crucial. Si ganamos estaremos un paso más cerca y si perdemos será más duro, tendremos que jugar varios partidos a vida o muerte, pero si ganamos será todo más sencillo para conseguirlo", explica Milosalvljevic, que aspira a salvar al Fuenlabrada y seguir en España la próxima campaña. "Me encantaría seguir aquí, pero primero juguemos esos partidos, mantengámonos en la Liga, y luego hablaremos", concluye.