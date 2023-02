Minutada de Perry en la derrota de Montenegro en Bosnia (74-66)

Kendrick Perry jugó más de 37 minutos en la derrota de Montenegro en Bosnia (74-66), una bala que agota la selección balcánica, donde el cajista es el absoluto líder, para estar en el Mundial del próximo verano. No habrá sentado bien en Los Guindos esta carga tras la Copa y una celebración que se produjo hace apenas 72 horas, pero es una batalla perdida y solo toca asumir, también rezar, para que no haya consecuencias físicas; no están los malagueños para perder más efectivos después de la lesión de Djedovic, la peor noticia tras la semana intensa en Badalona.

Estuvo poco lúcido Perry pese a sus 19 puntos y 5 asistencias, no suenan mal esos registros, pero la verdad es que estuvo lejos del pico que había alcanzado en sus últimos compromisos con el Unicaja. 5/16 en tiros de campo y un paupérrimo 3/13 en triples, acostumbrado en Montenegro a asumir un volumen de lanzamiento altísimo en una selección que depende, en gran medida, de su acierto también como distribuidor. Nemanja Radovic, ala-pívot de UCAM Murcia, hizo 16 puntos y 11 rebotes. Por parte de los bosnios, John Robertson, con pasado en Movistar Estudiantes, se marchó a los 19 puntos y 6 asistencias.

Lo tiene de cara Montenegro para estar en la cita mundialista. Le vale con ganar a República Checa este domingo en Podgorica (19:00), seguro que nuevamente con una incidencia muy alta de Perry en los balcánicos. Es una final, la segunda que disputa en una semana.