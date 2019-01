En primera o en turista (17:00)

El ecuador de la temporada ACB y llega y con él, inherente, el corte para la Copa del Rey. El Unicaja ha estado ausente en la gran fiesta del baloncesto español con demasiada frecuencia en los últimos tiempos y esta vez no faltará, sacó el billete con una jornada de antelación. Puede ir aún en primera clase, depende de él. No es baladí evitar en cuartos de final a los tres jinetes de la Euroliga (Barcelona, Madrid y Baskonia). Es lo que se juega esta tarde (17:00 horas, Movistar Deportes 2) en el Fontes do Sar.

Ha tomado aire el Unicaja con tres victorias seguidas en el Carpena después de un arranque de año un tanto desalentador. Triunfos por cinco, seis y siete puntos, sin un derroche de brillantez, pero muy valiosos porque se consiguieron con el equipo distante del mejor juego de octubre, noviembre y primera mitad de diciembre. La mejor manera de salir de un bache es ganar, aunque sea sin lustre.

Ahora compite sin colchón el Unicaja. Partidos a domicilio o contra rivales del máximo nivel antes de llegar a la Copa. No es pista fácil la del Obradoiro, que está en ese pelotón de equipos que pelea por no bajar. Del 11º al 17º sólo hay un triunfo. 5-4 es el balance histórico en Fontes do Sar, una pista caliente y en la que se respira baloncesto. Y debe mejorar su baloncesto del último mes el Unicaja para sacar partidos a domicilio, como el de hoy o del miércoles en Limoges.

En esa reformulación, el Unicaja ha ganado los tres últimos partidos recibiendo 74 puntos de media. Estaba por encima de los 80 puntos recibidos a lo largo de la temporada. Cierto es que coqueteaba con los 90 puntos de media durante el primer tramo de competición y en enero promedia 75 puntos por partido. Ha perdido frescura y fluidez ofensiva, pero también ha sido capaz de subir algún escalón defensivo.

Enfrente, un equipo con una señas de identidad claras, las que le confiere Moncho Fernández, junto a Pablo Laso los técnicos más longevos en un equipo de la ACB. Viejos conocidos en el equipo gallego. El capitán es el malagueño Pepe Pozas, convertido en solvente base en ACB, y el francotirador es Kostas Vasileiadis (14.9 puntos por encuentro). Kyle Singler o Benjamin Simons son ese tipo de jugadores que se revalorizan en el club gallego. La lista es bastante amplia.

No se puede decir que la nota de una vuelta dependa de un partido, pero un triunfo hoy sí verificaría lo contemplado hasta ahora y certificaría la recuperación. Además de viajar en primera clase al sorteo copero, el camino más corto hacia la gloria.